NAJBOLJI HRVATSKI KIKBOKSAČ PLUS+

Plazibat za 24sata uoči borbe: Ruka se raspadala, doktor ju je spasio. MMA? Nikad se ne zna...

Piše Domagoj Vugrinović,
Rico se nije u potpunosti maknuo iz Gloryja, radit će jednom godišnje velike mečeve. On je zvijezda u Europi, sumnjam da će mu UFC dati veliki ugovor, realnije je da radi boks, kaže Plazibat

Najbolji hrvatski kikboksač Antonio Plazibat (31) vraća se nakon duge pauze ove subote u akciju. Predvodit će veliku Gloryjevu priredbu Collision 8, a protivnik mu je "stari znanac" Nordine Mahieddine (36). Bit će to prva Plazibatova borba nakon lipnja 2023. i dvoboja s Tariqom Osarom. Nažalost, tada je zadobio tešku ozljedu lakta koja ga je iz sporta izbacila puno duže nego što je očekivao.

