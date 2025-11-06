Obavijesti

DVOSTRUKI PROGRAM

Evo kako kladionice procjenjuju šanse Dinama i Rijeke u Europi

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Podsjetimo, Dinamo je nakon tri kola Europske lige četvrti u natjecanju sa sedam bodova, dok je Rijeka na 19. mjestu Konferencijske lige s tri boda

Dinamo i Rijeku večeras čekaju novi europski izazovi. "Modri" će na domaćem terenu igrati protiv Celte Vigo (18.45) u Europskoj ligi, dok će prvak Hrvatske u goste Lincoln Red Impsu u Konferencijskoj ligi. Kladionice su postavile svoje tečajeve. 

Dinamo - Celta Vigo 18.45 (Arena Sport 1)

Dinamo i Celta izjednačeni su prema kladionicama s koeficijentom 2,8 na pobjedu. Na neriješen rezultat tečaj je 3,5. 

Lincoln RI - Rijeka 21.00 (Arena Sport 2)

Hrvatski prvak je ogroman favorit protiv gibraltarskog sastava, tečaj na Rijeku je 1,35, a na pobjedu Lincolna čak 8,4. Na remi kladionice daju koeficijent 4,8. 

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zanimljivo, kladionice smatraju da je veća šansa da će Rijeka pobijediti u hendikepu (2), nego da Lincoln neće izgubiti utakmicu (2,95). 

Podsjetimo, Dinamo je nakon tri kola Europske lige četvrti u natjecanju sa sedam bodova, dok je Rijeka na 19. mjestu Konferencijske lige s tri boda. 

