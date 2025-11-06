Podsjetimo, Dinamo je nakon tri kola Europske lige četvrti u natjecanju sa sedam bodova, dok je Rijeka na 19. mjestu Konferencijske lige s tri boda
Evo kako kladionice procjenjuju šanse Dinama i Rijeke u Europi
Dinamo i Rijeku večeras čekaju novi europski izazovi. "Modri" će na domaćem terenu igrati protiv Celte Vigo (18.45) u Europskoj ligi, dok će prvak Hrvatske u goste Lincoln Red Impsu u Konferencijskoj ligi. Kladionice su postavile svoje tečajeve.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Dinamo - Celta Vigo 18.45 (Arena Sport 1)
Dinamo i Celta izjednačeni su prema kladionicama s koeficijentom 2,8 na pobjedu. Na neriješen rezultat tečaj je 3,5.
Lincoln RI - Rijeka 21.00 (Arena Sport 2)
Hrvatski prvak je ogroman favorit protiv gibraltarskog sastava, tečaj na Rijeku je 1,35, a na pobjedu Lincolna čak 8,4. Na remi kladionice daju koeficijent 4,8.
Zanimljivo, kladionice smatraju da je veća šansa da će Rijeka pobijediti u hendikepu (2), nego da Lincoln neće izgubiti utakmicu (2,95).
Podsjetimo, Dinamo je nakon tri kola Europske lige četvrti u natjecanju sa sedam bodova, dok je Rijeka na 19. mjestu Konferencijske lige s tri boda.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+