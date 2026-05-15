Evo kako napreduje izgradnja novog kampa 'vatrenih'!

Punom se parom radi na izgradnji kampa Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici, jednog od ključnih infrastrukturnih projekata domaćeg nogometa. Tim je povodom povjerenstvo za koordinaciju projekta održalo terensku sjednicu na samoj lokaciji, kako bi iz prve ruke vidjelo u kakvoj su fazi radovi.

HNS su predstavljali dopredsjednik Nenad Horvatić, koji je ujedno i predsjednik Komisije za infrastrukturu, glavni tajnik Saveza Josip Tomaško, tajnik Vladimir Iveta te voditeljica odjela infrastrukture Andrea Dokuš.

Ministarstvo sporta i turizma predstavljali su glavni savjetnik Ivan Dodig, načelnik sektora Darko Vučić te voditeljica službe Nataša Muždalo. Delegacije su detaljno obišle gradilište, dobile izvješća izvođača i uvjerile se da radovi napreduju bez većih zastoja.

Kako je objavio HNS na službenim stranicama, svi sudionici sjednice složili su se da se kamp gradi prema planiranoj dinamici i u okvirima zadanih rokova. Cilj je da novi nacionalni kamp bude spreman za korištenje početkom 2027. godine, čime bi reprezentativne selekcije napokon dobile modernu bazu u neposrednoj blizini Zagreba.