Evo kako se Gerard Pique narugao Realu nakon ispadanja

Real Madrid je ispao u osmini finala Kupa od drugoligaša Albacetea (3-2), a šansu da se naruga "kraljevima" jedva je dočekao Gerrard Pique. Bivši stoper Barcelone od ranije je poznat kao anti-madridista, a ovog puta narugao se treneru Alvaru Arbeloi.

"Dobar debi za novi Madrid", poručio je Pique putem Twicha nakon poraza Reala.

Zanimljivo, Pique je posebno u lošim odnosima bio upravo s Arbeloom, a njihov konflikt traje već godinama. Pique je 2015. prozvao Arbelou rekavši da mu je poznanik, a ne prijatelj, a trener Reala tada je odgovorio u intervjuu za La Galernu.

- Mogao bih svijetu objasniti zašto nisam Piquéov prijatelj, ali možda mu ne bi bilo dobro kad bih to učinio - rekao je tada Arbeloa.

Pique je i tijekom igračke karijere nerijetko isticao svoj animozitet prema Realu, čime je dakako kupio simpatije među navijačima Barcelone.