Evo kako su Englezi ocijenili igru Gvardiola protiv Borussije

Manchester City pobijedio je dortmundsku Borussiju 4-1 u 4. kolu Lige prvaka, a Joško Gvardiol je odigrao svih 90 minuta. Engleski mediji ocijenili su igru Hrvata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:26 Joško Gvardiol kao komandos | Video: Commando Squad 9 (Lucijan Španić, Harry Lenz, Dejan Tatomir)

Manchester Evening News dao mu je ocjenu 7 od mogućih 10, uz opis:

"Ništa spektakularno, ali pristojno". Isti izvor istaknuo je da je u drugom poluvremenu Gvardiol dobrim reakcijama spriječio suparnika da stvori priliku za gol.

Goal ističe da je Gvardiol postajao sve nesigurniji što je utakmica išla dalje, a dao mu je ocjenu 6/10.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Prema SofaScoreu, Gvardiol je zaradio ocjenu 6,9, a ocjenu 7,0 dao mu je portal WhoScored, kao i portali One Football te Daily Express.

Ove je sezone Gvardiol odigrao 11 utakmica i namjestio tri gola. Njegov City je druga momčad Premier lige s 19 bodova, šest manje od vodećeg Arsenala, a u Ligi prvaka je četvrti s 10 bodova od mogućih 12.