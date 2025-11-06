Obavijesti

Sport

Komentari 0
SOLIDAN NASTUP

Evo kako su Englezi ocijenili igru Gvardiola protiv Borussije

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Evo kako su Englezi ocijenili igru Gvardiola protiv Borussije
2
Foto: Phil Noble/REUTERS

Ove je sezone Gvardiol odigrao 11 utakmica i namjestio tri gola. Njegov City je druga momčad Premier lige s 19 bodova, šest manje od vodećeg Arsenala, a u Ligi prvaka je četvrti s 10 bodova od mogućih 12

Manchester City pobijedio je dortmundsku Borussiju 4-1 u 4. kolu Lige prvaka, a Joško Gvardiol je odigrao svih 90 minuta. Engleski mediji ocijenili su igru Hrvata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Joško Gvardiol kao komandos 00:26
Joško Gvardiol kao komandos | Video: Commando Squad 9 (Lucijan Španić, Harry Lenz, Dejan Tatomir)

Manchester Evening News dao mu je ocjenu 7 od mogućih 10, uz opis:

"Ništa spektakularno, ali pristojno". Isti izvor istaknuo je da je u drugom poluvremenu Gvardiol dobrim reakcijama spriječio suparnika da stvori priliku za gol. 

Goal ističe da je Gvardiol postajao sve nesigurniji što je utakmica išla dalje, a dao mu je ocjenu 6/10. 

UEFA Champions League - Manchester City v Borussia Dortmund
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Prema SofaScoreu, Gvardiol je zaradio ocjenu 6,9, a ocjenu 7,0 dao mu je portal WhoScored, kao i portali One Football te Daily Express. 

Ove je sezone Gvardiol odigrao 11 utakmica i namjestio tri gola. Njegov City je druga momčad Premier lige s 19 bodova, šest manje od vodećeg Arsenala, a u Ligi prvaka je četvrti s 10 bodova od mogućih 12. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?
POGLED U PROŠLOST

FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?

Mažoretkinja Larisa Bertović iz Šenkovca posljednja je miss sporta. Izbor je počeo još 1992. u Pazinu, kad je pobijedila Snježana Bošnjak iz Varaždina. Kroz galeriju se prisjetite svih pobjednica
FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on
SKIJAŠKA KRALJICA

FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on

Janica Kostelić (43) zamijenila je skijaške staze tišinom obiteljskog doma. Rijetko se pojavljuje u javnosti i uživa u roditeljstvu. Na premijeri filma "Freedom" došla je s partnerom Ivicom
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025