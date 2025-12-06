Obavijesti

PROTIV SUNDERLANDA

Evo kako su Englezi ocijenili igru Joška Gvardiola: 'Odradio je dobro svoju rolu u napadu'

Piše Petar Božičević,
Evo kako su Englezi ocijenili igru Joška Gvardiola: 'Odradio je dobro svoju rolu u napadu'
Foto: Phil Noble/REUTERS

Prema SofaScoreu, Gvardiol je zaradio ocjenu 8,2. Triput je otklonio opasnost i tri lopte oduzeo, zabio gol, dobio dva od četiri duela u kojima se našao, točno dodao 53 od 58 upućenih dodavanja te blokirao jedan udarac

Manchester City pobijedio je Sunderland 3-0 u 15. kolu Premier lige, a drugi gol za "građane" zabio je Joško Gvardiol u 35. minuti. Engleski mediji zadovoljni su nastupom Hrvata. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Joško Gvardiol kao komandos 00:26
Joško Gvardiol kao komandos | Video: Commando Squad 9 (Lucijan Španić, Harry Lenz, Dejan Tatomir)

Manchester evening news dao mu je ocjenu 7/10 uz opis:

"Dobro je zabio gol nakon kornera, iako je odmah nakon toga dobio žuti karton zbog nepromišljenog starta", pišu Englezi.

Premier League - Manchester City v Sunderland
Foto: Lee Smith/REUTERS

Identičnu ocjenu Gvardiolu dao je i Goal koji je bio nešto rječitiji u opisu igre hrvatskog braniča.

"Branio se mudro kako bi osigurao da se ne ponove luda druga poluvremena protiv Leedsa i Fulhama te je odigrao svoju rolu u napadu. U prvom poluvremenu je dodao Haalandu, a zatim postigao drugi gol u tri utakmice atletskim skokom i preciznim udarcem glavom", piše Goal. 

'NEBESKI' SKOK VIDEO Pogledajte novi gol Joška Gvardiola za Manchester City!
VIDEO Pogledajte novi gol Joška Gvardiola za Manchester City!

Prema SofaScoreu, Gvardiol je zaradio ocjenu 8,2. Triput je otklonio opasnost i tri lopte oduzeo, zabio gol, dobio dva od četiri duela u kojima se našao, točno dodao 53 od 58 upućenih dodavanja te blokirao jedan udarac. City je druga momčad Premier lige s 31 bodom, dva manje od vodećeg Arsenala. 

