Evo kako su Englezi ocijenili igru Joška Gvardiola: 'Odradio je dobro svoju rolu u napadu'

Manchester City pobijedio je Sunderland 3-0 u 15. kolu Premier lige, a drugi gol za "građane" zabio je Joško Gvardiol u 35. minuti. Engleski mediji zadovoljni su nastupom Hrvata.

Joško Gvardiol kao komandos

Manchester evening news dao mu je ocjenu 7/10 uz opis:

"Dobro je zabio gol nakon kornera, iako je odmah nakon toga dobio žuti karton zbog nepromišljenog starta", pišu Englezi.

Identičnu ocjenu Gvardiolu dao je i Goal koji je bio nešto rječitiji u opisu igre hrvatskog braniča.

"Branio se mudro kako bi osigurao da se ne ponove luda druga poluvremena protiv Leedsa i Fulhama te je odigrao svoju rolu u napadu. U prvom poluvremenu je dodao Haalandu, a zatim postigao drugi gol u tri utakmice atletskim skokom i preciznim udarcem glavom", piše Goal.

Prema SofaScoreu, Gvardiol je zaradio ocjenu 8,2. Triput je otklonio opasnost i tri lopte oduzeo, zabio gol, dobio dva od četiri duela u kojima se našao, točno dodao 53 od 58 upućenih dodavanja te blokirao jedan udarac. City je druga momčad Premier lige s 31 bodom, dva manje od vodećeg Arsenala.