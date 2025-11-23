Evo kako su talijanski mediji ocijenili igru Luke Modrića: 'Još jedna fenomenalna izvedba'

Milan je pobijedio Inter 1-0 u Derbyju della Madonnina, a Luka Modrić (40) odigrao je svih 90 minuta za pobjedničku momčad. Nije to bila najbolja partija kapetana "vatrenih" u dresu Milana, ali ovog puta se podredio momčadi i obavio defenzivne zadatke. Prepoznali su to talijanski mediji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

"Modrić je kontrolirao igru, u drugom poluvremenu je pokušao nadmudriti Acerbija, ali Talijan ga je dobro zaustavio u opasnoj situaciji", piše Gazzetta Dello Sport.

Platforma Milan news dala je ocjene svim igračima nakon velike pobjede, a hrvatski majstor dobio je ocjenu 7, uz opis:

"Majstor pozicioniranja osvaja svoj prvi milanski derbi još jednom fenomenalnom izvedbom. Nije stvar samo u kvaliteti izbora koje donosi, već i u dijelovima terena koje zauzima, kada i kako ih zauzima", pišu Talijani.

Foto: Daniele Mascolo

Modrić je prema SofaScoreu zaradio ocjenu 7, a posebno se istaknuo po sedam osvojenih lopti i četiri otklonjene opasnosti. Bio je precizan i u dodavanju s točnošću od 87 posto.

Foto: Sofascore za 24sata

Milan je pobjedom skočio na drugo mjesto prvenstvene ljestvice sa 25 bodova, dva manje od vodeće Rome, dok je Inter četvrti s bodom manje.