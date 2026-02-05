Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZABIO GOL INTERU

Evo kako su talijanski mediji ocijenili igru Sandra Kulenovića

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Evo kako su talijanski mediji ocijenili igru Sandra Kulenovića
2
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net

Prema SofaScoreu, Kulenović je s ocjenom 7,9 bio najbolji pojedinac utakmice, a osim gola je dobio 9/13 duela, dodao točno 23 od 30 upućenih dodavanja te oduzeo četiri lopte

Admiral

Sandro Kulenović brzo se snašao u Torinu i zabio gol već u drugoj utakmici za klub. Precizan je bio protiv Intera u Kupu, a osim gola je odigrao vrlo dobru utakmicu. Talijanski mediji nahvalili su ga nakon utakmice. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kulenovićeve proslave 01:02
Kulenovićeve proslave | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

"Bio je najodlučniji igrač Torinove momčadi, a to je dokazao i postizanjem gola", napisao je Goal i dao ocjenu 7 od 10, isto kao i Gazzetta Dello Sport. 

CALCIO - Coppa Italia - Inter - FC Internazionale vs Torino FC
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net

Navijački portal Toro News dao mu je ocjenu 6,5 uz napomenu da se žrtvovao za momčad igrajući okrenut leđima protiv golu i da se u toj ulozi dobro snašao. Istu ocjenu dao mu je Eurosport, ali uz kritiku da nije bio konkretan u završnici i da su ga dvaput iznenadila ubacivanja suigrača. 

Prema SofaScoreu, Kulenović je s ocjenom 7,9 bio najbolji pojedinac utakmice, a osim gola je dobio 9/13 duela, dodao točno 23 od 30 upućenih dodavanja te oduzeo četiri lopte. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara
SRETAN 42. ROĐENDAN

FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara

Cristiano Ronaldo danas slavi 42. rođnendan. Potpisao je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine, a uz plaću i brojne bonuse, zaradit će pola milijarde eura! No u zadnje vrijeme pojavile su se i trzavice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026