Evo kako su talijanski mediji ocijenili igru Sandra Kulenovića

Sandro Kulenović brzo se snašao u Torinu i zabio gol već u drugoj utakmici za klub. Precizan je bio protiv Intera u Kupu, a osim gola je odigrao vrlo dobru utakmicu. Talijanski mediji nahvalili su ga nakon utakmice.

"Bio je najodlučniji igrač Torinove momčadi, a to je dokazao i postizanjem gola", napisao je Goal i dao ocjenu 7 od 10, isto kao i Gazzetta Dello Sport.

Navijački portal Toro News dao mu je ocjenu 6,5 uz napomenu da se žrtvovao za momčad igrajući okrenut leđima protiv golu i da se u toj ulozi dobro snašao. Istu ocjenu dao mu je Eurosport, ali uz kritiku da nije bio konkretan u završnici i da su ga dvaput iznenadila ubacivanja suigrača.

Prema SofaScoreu, Kulenović je s ocjenom 7,9 bio najbolji pojedinac utakmice, a osim gola je dobio 9/13 duela, dodao točno 23 od 30 upućenih dodavanja te oduzeo četiri lopte.