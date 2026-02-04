Obavijesti

VIDEO Kulenović zabio prvijenac za Torino! I to moćnom Interu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Mato Galić/24sata

Inter je u utakmici vodio 2-0 golovima Ange-Yoana Bonnyja (35') i Andyja Dioufa (47'), no tada je na scenu stupio Kulenović, koji je u svojem drugom nastupu i prvom startu zabio prvijenac u Italiji

Samo četiri dana nakon što je napustio Dinamo i potpisao za Torino, hrvatski napadač Sandro Kulenović postigao je svoj prvi gol u novom dresu, i to u četvrtfinalu talijanskog Kupa protiv moćnog Intera. Donedavni napadač Dinama zabio je u 57. minuti i time smanjio na 2-1.

Kulenović je u Torino stigao krajem siječnja iz Dinama, s opcijom otkupa ugovora za iznos između 3,5 milijuna eura. Brzo je dobio priliku u prvih 11 i iskoristio ju je na najbolji mogući način. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Inter je u utakmici vodio 2-0 golovima Ange-Yoana Bonnyja (35') i Andyja Dioufa (47'), no tada je na scenu stupio Kulenović. U 57. minuti, nakon brze kontre, vješto je primio loptu u kaznenom prostoru i mirno je poslao u mrežu.

CALCIO - Serie A - Torino FC vs US Lecce
Foto: Giuliano Marchisciano/IPA Sport / ipa-agency.net

Utakmica se nije igrala na San Siru

Utakmica je bila posebna i zbog lokacije na kojoj se odigrala. Umjesto na legendarnom San Siru, Inter je Torino ugostio na U-Power stadionu u obližnjoj Monzi.

Razlog za ovu promjenu su nadolazeće Zimske olimpijske igre 2026. kojima je Milano jedan od domaćina. Kako svečano otvaranje počinje za samo dva dana, 6. veljače, San Siro se užurbano priprema za ceremoniju, zbog čega su i Inter i Milan primorani igrati svoje domaće utakmice na alternativnim stadionima.

