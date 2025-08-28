Obavijesti

ŽDRIJEB OD 13 SATI

Evo koga Rijeka može izvući u Konferencijskoj ligi! Od Šahtara, 'viola', do kluba iz Premier lige

Piše Zdravko Barišić, Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Evo koga Rijeka može izvući u Konferencijskoj ligi! Od Šahtara, 'viola', do kluba iz Premier lige
2
Rijeka i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječani su nakon poraza od PAOK-a (5-0) ispali iz playoffa Europske lige i izborili Konferencijsku, a ždrijeb ligaške faze na rasporedu je danas, u Monte Carlu, od 13 sati. Hrvatski prvak bit će u trećem potu

Nakon poraza od PAOK-a u playoffu Europske lige, Rijeka će ove sezone igrati Konferencijsku ligu. Za razliku od EL (osam kola), u trećem europskom natjecanju po snazi igra se šest kola, a Rijeka će biti u trećem potu na ždrijebu. 

Pokretanje videa...

Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša 00:52
Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša | Video: 24sata/pixsell

Glavna novost sezone je spajanje ždrijebova za ligašku fazu Europske i Konferencijske lige u jedan poseban događaj. Ceremonija će se održati danas, 29. kolovoza, u prestižnom Grimaldi Forumu u Monte Carlu, s početkom u 13 sati. 

Dok se u ždrijebu Lige prvaka koristio hibridni model (izvlačenje jedne fizičke kuglice, nakon čega softver dodjeljuje osam protivnika), Europska i Konferencijska liga prelaze na potpuno digitalni format. To znači da na pozornici više neće biti tradicionalnih staklenih zdjela i kuglica. Cijeli ždrijeb bit će proveden jednim pritiskom na tipku, čime se aktivira softver koji trenutačno generira sve parove za svih 36 klubova u natjecanju, uključujući i tko igra kod kuće, a tko u gostima.

Solun: Utakmica Europske lige: PAOK - HNK Rijeka
Foto: VERVERIDIS VASILIS/MOTIONTEAM/EUROKINISI

Svaka momčad igra šest utakmica protiv šest različitih protivnika (tri kod kuće, tri u gostima). Momčadi su podijeljene u šest jakosnih skupina, a svaka će igrati protiv jednog protivnika iz svakog od šest potova. Sustav prolaska dalje identičan je onom u Europskoj ligi – prvih osam ide dalje izravno, a momčadi od 9. do 24. mjesta idu u doigravanje.Nakon što su završile sve utakmice, doznali smo i koga hrvatski prvak može izvući u ždrijebu!

Prva jakosna skupina:

  • Fiorentina 
  • AZ Alkmaar
  • Šahtar
  • Slovan Bratislava
  • Rapid
  • Legia 

Druga jakosna skupina:

  • Sparta Prag
  • Dinamo Kijev
  • Crystal Palace 
  • Lech Poznanj
  • Rayo Vallecano
  • Shamrock

Treća jakosna skupina:

  • Omonia
  • Mainz
  • Strasbourg
  • Jagiellonia
  • Celje
  • Rijeka

Četvrta jakosna skupina:

  • Zrinjski
  • Lincoln
  • KuPS Kuopio
  • AEK
  • Aberdeen
  • Drita

Peta jakosna skupina:

  • Breidablik
  • Sigma
  • Samsunspor
  • Rakow
  • AEK Larnaca
  • Škendija

Šesta jakosna skupina:

  • Häcken
  • Lausanne
  • Universitatea Craiova
  • Hamrun Spartans
  • Noah
  • Shelbourne 

OSTALO

