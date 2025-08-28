Riječani su nakon poraza od PAOK-a (5-0) ispali iz playoffa Europske lige i izborili Konferencijsku, a ždrijeb ligaške faze na rasporedu je danas, u Monte Carlu, od 13 sati. Hrvatski prvak bit će u trećem potu
Evo koga Rijeka može izvući u Konferencijskoj ligi! Od Šahtara, 'viola', do kluba iz Premier lige
Nakon poraza od PAOK-a u playoffu Europske lige, Rijeka će ove sezone igrati Konferencijsku ligu. Za razliku od EL (osam kola), u trećem europskom natjecanju po snazi igra se šest kola, a Rijeka će biti u trećem potu na ždrijebu.
Glavna novost sezone je spajanje ždrijebova za ligašku fazu Europske i Konferencijske lige u jedan poseban događaj. Ceremonija će se održati danas, 29. kolovoza, u prestižnom Grimaldi Forumu u Monte Carlu, s početkom u 13 sati.
Dok se u ždrijebu Lige prvaka koristio hibridni model (izvlačenje jedne fizičke kuglice, nakon čega softver dodjeljuje osam protivnika), Europska i Konferencijska liga prelaze na potpuno digitalni format. To znači da na pozornici više neće biti tradicionalnih staklenih zdjela i kuglica. Cijeli ždrijeb bit će proveden jednim pritiskom na tipku, čime se aktivira softver koji trenutačno generira sve parove za svih 36 klubova u natjecanju, uključujući i tko igra kod kuće, a tko u gostima.
Svaka momčad igra šest utakmica protiv šest različitih protivnika (tri kod kuće, tri u gostima). Momčadi su podijeljene u šest jakosnih skupina, a svaka će igrati protiv jednog protivnika iz svakog od šest potova. Sustav prolaska dalje identičan je onom u Europskoj ligi – prvih osam ide dalje izravno, a momčadi od 9. do 24. mjesta idu u doigravanje.Nakon što su završile sve utakmice, doznali smo i koga hrvatski prvak može izvući u ždrijebu!
Prva jakosna skupina:
- Fiorentina
- AZ Alkmaar
- Šahtar
- Slovan Bratislava
- Rapid
- Legia
Druga jakosna skupina:
- Sparta Prag
- Dinamo Kijev
- Crystal Palace
- Lech Poznanj
- Rayo Vallecano
- Shamrock
Treća jakosna skupina:
- Omonia
- Mainz
- Strasbourg
- Jagiellonia
- Celje
- Rijeka
Četvrta jakosna skupina:
- Zrinjski
- Lincoln
- KuPS Kuopio
- AEK
- Aberdeen
- Drita
Peta jakosna skupina:
- Breidablik
- Sigma
- Samsunspor
- Rakow
- AEK Larnaca
- Škendija
Šesta jakosna skupina:
- Häcken
- Lausanne
- Universitatea Craiova
- Hamrun Spartans
- Noah
- Shelbourne
