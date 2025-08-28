Evo koga Rijeka može izvući u Konferencijskoj ligi! Od Šahtara, 'viola', do kluba iz Premier lige

Nakon poraza od PAOK-a u playoffu Europske lige, Rijeka će ove sezone igrati Konferencijsku ligu. Za razliku od EL (osam kola), u trećem europskom natjecanju po snazi igra se šest kola, a Rijeka će biti u trećem potu na ždrijebu.

Glavna novost sezone je spajanje ždrijebova za ligašku fazu Europske i Konferencijske lige u jedan poseban događaj. Ceremonija će se održati danas, 29. kolovoza, u prestižnom Grimaldi Forumu u Monte Carlu, s početkom u 13 sati.

Dok se u ždrijebu Lige prvaka koristio hibridni model (izvlačenje jedne fizičke kuglice, nakon čega softver dodjeljuje osam protivnika), Europska i Konferencijska liga prelaze na potpuno digitalni format. To znači da na pozornici više neće biti tradicionalnih staklenih zdjela i kuglica. Cijeli ždrijeb bit će proveden jednim pritiskom na tipku, čime se aktivira softver koji trenutačno generira sve parove za svih 36 klubova u natjecanju, uključujući i tko igra kod kuće, a tko u gostima.

Svaka momčad igra šest utakmica protiv šest različitih protivnika (tri kod kuće, tri u gostima). Momčadi su podijeljene u šest jakosnih skupina, a svaka će igrati protiv jednog protivnika iz svakog od šest potova. Sustav prolaska dalje identičan je onom u Europskoj ligi – prvih osam ide dalje izravno, a momčadi od 9. do 24. mjesta idu u doigravanje.Nakon što su završile sve utakmice, doznali smo i koga hrvatski prvak može izvući u ždrijebu!

Prva jakosna skupina:

Fiorentina

AZ Alkmaar

Šahtar

Slovan Bratislava

Rapid

Legia

Druga jakosna skupina:

Sparta Prag

Dinamo Kijev

Crystal Palace

Lech Poznanj

Rayo Vallecano

Shamrock

Treća jakosna skupina:

Omonia

Mainz

Strasbourg

Jagiellonia

Celje

Rijeka

Četvrta jakosna skupina:

Zrinjski

Lincoln

KuPS Kuopio

AEK

Aberdeen

Drita

Peta jakosna skupina:

Breidablik

Sigma

Samsunspor

Rakow

AEK Larnaca

Škendija

Šesta jakosna skupina:

Häcken

Lausanne

Universitatea Craiova

Hamrun Spartans

Noah

Shelbourne