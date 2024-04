Evo koja kazna slijedi Hajduku: Bit će najdrastičnija mjera koja je izrečena u našem nogometu

Suzavac, upadanje na travnjak, razbijanje i paljenje auta, vatrogasac bez prsta, napad na policiju... Popis huliganskih ispada na Poljudu gotovo je beskonačan, a zajedničko im je što ih Hajduk, u pravilu, nikad nije osuđivao.

Redovito bi se oglašavali na krivi zarez ili rečenicu, a na huliganske ispade okretali su glavu, kao na jezivi transparent odrubljene glave suca Brune Marića. Pa tako nitko u klubu nije to htio komentirati, uključujući predsjednika Lukšu Jakobušića, koji je sad zgrožen novim huliganskim ispadima.

Stvari idu ovako. Poljud je suspendiran do pravomoćne odluke, koja bi trebala biti sljedeći tjedan. Naravno, Hajduk ima osam dana pravo na žalbu, a ako se do 14. travnja, kad bi Hajduk trebao na Poljudu igrati protiv Osijeka, ne riješi slučaj, momčad Mislava Karoglana morat će Osječane ugostiti na nekom drugom stadionu. Naravno, taj stadion mora imati licenciju, a u njihovu okruženju najbliži takav je u Šibeniku. U tom slučaju igralo bi se pred gledateljima.

Predviđene sankcije su od novčanih do pet utakmica bez gledatelja. To su one blaže. One teže su suspenzija stadiona do 12 utakmica, što je mjera koja nikad nije izrečena u hrvatskom nogometu.

Kako saznajemo, Hajduk bi trebao biti kažnjen tako da će utakmice na Poljudu igrati bez gledatelja do kraja sezone. To znači da na utakmicama protiv Osijeka, Rudeša, Varaždina i Gorice na stadionu neće smjeti biti nikoga osim Hitne pomoći, osiguranja i uprave...

No u tom slučaju postavlja se pitanje što je s pretplatnicima. Što s ljudima koji su uredno platili godišnju ulaznicu za utakmice Hajduka, a neće moći pogledati jednu od najneizvjesnijih završnica u povijesti HNL-a? Tko će im vratiti novac?

To su problemi s kojima će se, između ostalih, morati suočiti Lukša Jakobušić, predsjednik koji je nakon tri i pol godine na koljenima. U samo pet dana nestali su svi snovi o naslovu prvaka, koje je gajio od početka sezone.

Nestao je sav trud u koji su ulagali tri i pol godine. Sve je nestalo onog trenutka kad su huligani shvatili da će Hajduk i drugi put izgubiti od Dinama i krenuli rušiti sve pred sobom. I srušili Jakobušićeve snove. Nemoćan, nesretan, shvatio je da od naslova nema ništa. Umjesto toga, čeka ga kazna. I prazne tribine do kraja sezone. Kakav tužan završetak jednog mandata...

Kronologija Torcidinih nereda

2000. Kup s Dinamom je prekinut jer su navijači rušili ogradu, policija je koristila suzavac i samo čudom su spriječene teže posljedice

2001. Opet Kup i Dinamo. Torcida opet pokušava utrčati u teren, policija koristi vodene topove, palice... Stotine ozlijeđenih u potpunom kaos

2003. U auto s navijačima Dinama huligani iz Torcide bacili su baklju, pokušavajući ih žive zapaliti. Nasreću, nitko nije ubijen, a odgovorni su i poslije radili nerede

2014. Hajduk je igrao u Dugopolju, počupani su stolci na stadionu, trener Rijeke Matjaž Kek jedva je izvukao živu glavu, huligani su ga gađali svime i svačime

2015. Nakon utakmice zapaljen je policijski auto, Split je bio pod opsadom, a policija se spašavala pucnjevima u zrak. Bilo je puno ozlijeđenih

2017. Maskirani huligan uletio je u teren i sa šipkom u ruci ganjao po terenu suca Marija Zebeca. Nasreću, nitko od igrača ni sudaca nije stradao

2018. U travnju su huligani napali igrače Hajduka, najteže je stradao Marko Futacs, koji je dobio nogom u glavu. Suigrači od straha nisu ništa smjeli reći

2018. Torcida baca topovski udar, a vatrogasac ga pokušava maknuti. Izgubio je dio prsta, a stradali su mu i bubnjići. Bilo je to u rujnu protiv Dinama

2019. Nakon ispadanja od malteške Gzire navijači su utrčali u teren, lovili su igrače, a oni su glavu spasili bijegom u svlačionice

2022. Nakon derbija u Zagrebu huligani su se na odmorištu Desinec sukobili s policijom, koristili su baklje, palice... Policija je morala koristiti vatreno oružje