Evo kojeg porijekla je Đoković: 'Uvijek sam tvrdio da sam Hrvat jer Srbin nikada nisam niti bio'

Nešto se događa s Novakom Đokovićem (37). Nije to više onaj Đoković koji je dugo vremena dominirao svjetskim tenisom tijekom kojeg je postao po mnogima najbolji tenisač u povijesti kada su u pitanju postignuća. Naravno, Đokovića su dostigle godine i unatoč fantastičnoj fizičkoj spremi, u takvim godinama sitnice i nijanse odlučuju kakva će biti forma.

Je li Đokovićev pad krenuo odlaskom Gorana Ivaniševića ili ranije, teško je reći. Do razlaza i je došlo zbog trzavica i oscilacija u igri, no kako je Zec otišao, tako je Đoković proživio neke događaje koji su mu se ranije rijetko događali.

Macháč pomeo Đokovića kada je bilo bitno

Poput sve češćih, dapače, stalnih ispada i nervoze bez kojih Đokovićevi mečevi više ne mogu proći. Nekada je tu i tamo imao koji ispad, sada se to stalno ponavlja. Tu je i činjenica da je kraj svibnja, a Nole u 2024. godini još uvijek nema niti jedan trofej.

A povrh svega, u polufinalu ženevskog zemljanog turnira izgubio je od Tomasa Macháča, 44. tenisača svijeta, 2-1 (6-4, 0-6, 6-1). Ono što upada u oči je da je Đoković u odlučujućem setu osvojio tek jedan gem... Takvoj glavi to se u prošlosti zaista rijetko događalo.

Ivanišević: Novak je najbolji igrač ikada

Je li mu kraj suradnje s proslavljenih hrvatskim tenisačem ipak donio više problema nego dobroga teško je reći. Zec je za Novaka uvijek imao samo riječi hvale.

- Novak je genij, izvanredna osoba i najbolji igrač u povijesti tenisa. Ali nije bilo lako, to vam mogu reći. Kad se sjetim svega što se za to vrijeme dogodilo... Prvo je došla pandemija korone, pa diskvalifikacija na US Openu kada je Novak lopticom udario linijskog suca, a zatim deportacija iz Australije. Bilo je puno teških trenutaka - rekao je Ivanišević nedavno.

Majka Dijana je iz Vinkovaca

Srpski tenisač tražit će povratak u pravu formu. Ima podršku obitelji, supruge Jelene s djecom, svoje braće, ali i oca Srđana te majke Dijane. Novakova majka porijeklom je iz okolice Vinkovaca i Hrvatica je, kao i Novakov djed Zdenko Žagar, Dijanin otac. Novakov djed Zdenko Hrvat je iz Vinkovaca iako već dugi niz godina živi u beogradskom naselju Čukarica.

- Ja sam po nacionalnosti Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baka, također je rođena u istom mjestu. Tamo smo se našli i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, ona je još pohađala školu, pa smo se poslije vjenčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, pa Sanda. Uvijek sam govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat, Srbin nikad nisam bio. Dijana je rođena u Beogradu i tu je odrasla - ispričao je Zdenko jednom prilikom za srpski portal Nova S.

Dakle, majka mu je Hrvatica rođena u Srbiji, otac je Srbin. Đoković je jednim dijelom Hrvat kao što je i Srbin, što je uvijek isticao i oko čega je bio iskren u obraćanju javnosti.