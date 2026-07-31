Evo koji mogući protivnici prijete Hajduku i Rijeci u play-offu Konferencijske lige

Hajduk je ispadanjem od Pafosa europski put iz Europske lige nastavio u Konferencijskoj ligi, dok je Rijeka pobjedom protiv Derry Cityja u drugom pretkolu izborila plasman u treće pretkolo. Protivnike u sljedećim europskim izazovima već odavno znaju.

Hajduk će se za mjesto u play-offu boriti sa Žalgirisom iz Vilniusa. Litavski klub izborio je treće pretkolo Konferencijske lige nakon nevjerojatnog preokreta protiv Dinama iz Tbilisija. Dinamo je prvu utakmicu u Gruziji dobio 3-0, ali je Žalgiris u uzvratu pred svojim navijačima slavio čak 7-2. Litavci su tako prošli dalje ukupnim rezultatom 7-5 i postali sljedeći Hajdukov protivnik.

Rijeka će u trećem pretkolu Konferencijske lige igrati protiv finskog Ilves Tamperea. Finci su u dramatičnom uzvratu drugog pretkola pobijedili islandski Stjarnan 2-1 nakon produžetaka, a zatim slavili 5-4 u raspucavanju jedanaesteraca.

Nakon što su odigrane sve utakmice, poznati su i potencijalni protivnici koji ih mogu dočekati u play-offu, posljednjoj stepenici prije ulaska u ligašku fazu. Oba hrvatska kluba bit će nenositelji i čeka ih težak put prema ligaškoj fazi. Naravno, da bi uopće dobili priliku doći do nje, najprije moraju proći treće pretkolo.

Prođu li dalje, na putu bi im mogli stajati sljedeći protivnici:

Atalanta

Freiburg

Monaco

Brighton

Te pobjednici susreta:

Sporting Braga – Dinamo Minsk

København – Debrecen

Midtjylland – Bohemians Dublin

Qarabağ – Dinamo Kijev

Gent – Göteborg

Rapid Beč – Paide Linnameeskond

Panathinaikos – CSKA Sofija

Raków – Hammarby

Partizan – Tobol

Lugano – Runavik

Šerif – St. Gallen

Kao i poraženi iz dvoboja:

PAOK – Anderlecht

Salzburg – Pafos

Rangers – Jagiellonia

✅ Your final and confirmed seedings for 🟢 UECL PO draw (Main Path).



🇪🇸 Getafe was one penalty shootout (🇧🇪 Gent v 🇺🇦 LNZ) away from becoming seeded.



🗓️ Monday, 14:00 CET pic.twitter.com/mdySG0uPnY — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 30, 2026

Moguće su tako i neke vrlo zanimljive kombinacije. Hajduk bi mogao ponovno igrati protiv Pafosa, ali i protiv Tobola, s kojim ima neugodna iskustva iz 2021. godine. Ždrijeb parova doigravanja za Konferencijsku ligu održat će se u ponedjeljak u 14 sati po srednjoeuropskom vremenu, kada će svi klubovi saznati svoju posljednju prepreku na putu do europske jeseni.