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NAKON POBJEDE

Kek nakon pobjede: Zasluženo smo prošli. Europa mi je gušt...

Piše Issa Kralj,
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Kek nakon pobjede: Zasluženo smo prošli. Europa mi je gušt...
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Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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DERRY CITY - RIJEKA 0-1 (0-2) Čestitke igračima danas na pobjedi, oni su to izborili na terenu. Hvala Armadi i svim navijačima koji su doputovali - rekao je trener Rijeke Matjaž Kek nakon pobjede u Sjevernoj Irskoj

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Rijeka je izborila plasman u treće pretkolo Konferencijske lige nakon što je u uzvratnoj utakmici drugog pretkola pobijedila Derry City 1-0 i s ukupnih 2-0 prošla dalje. Jedini pogodak na utakmici za momčad Matjaža Keka zabio je Daniel Adu-Adjei u 14. minuti susreta. Protivnik u sljedećem kolu im je finski Ilves. 

Utakmicu koja se igrala u Sjevernoj Irskoj komentirao je slovenski trener momčadi s Kvarnera. 

- Mislim da smo zasluženo prošli. Nismo dobro ušli u utakmicu, možda smo imali malo previše respekta prema njihovom načinu igranja. U pravom trenutku smo dali gol - rekao je Kek. 

Naglasio je kako su uspješno ispunili primarni cilj. 

Derry, Sjeverna Irska - Utakmica 2. kola kvalifikacija UEFA Konferencijske lige HNK Rijeke protiv Derry Cityja
Derry, Sjeverna Irska - Utakmica 2. kola kvalifikacija UEFA Konferencijske lige HNK Rijeke protiv Derry Cityja | Foto: Vigo Mavrovic/HNK Rijeka/PIXSELL

- Volim karakter da se igrači potuku i pokažu kada je potrebno. Primaran cilj bio je pozitivno ući u sezonu. To nam je uspjelo, sad se odmah okrećemo Rudešu i prvenstvu koje je jako bitno. 

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Zahvalio se igračima, ali i  navijačima koji su doputovali bodriti momčad. 

- Meni je Europa gušt, a naročito hrvatsko prvenstvo. Želim samo da Rujevica bude puna u nedjelju. Čestitke igračima danas na pobjedi, oni su to izborili na terenu. Hvala Armadi i svim navijačima koji su doputovali, mislim da su i oni zadovoljni prolaskom. Znamo svi da možemo bolje i da ćemo biti bolji kako vrijeme prolazi sa svakim treningom - izjavio je.

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