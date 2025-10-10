Iduću kvalifikacijsku utakmicu naša reprezentacija igra u nedjelju protiv Gibraltara u Varaždinu, a nakon toga ju čekaju dvoboji protiv Farskih Otoka u Rijeci 14. studenog te u gostima kod Crne Gore tri dana kasnije
Evo kolike su šanse Hrvatskoj da se direktno plasira na SP
Hrvatska nogometna reprezentacija remizirala je u Češkoj (0-0) i stigla nadomak plasmanu na Svjetsko prvenstvo 2026. "Vatreni" su ostali lideri skupine L sa 13 bodova, isto koliko ima i drugoplasirana Češka, ali uz daleko lošiju gol razliku.
Prema simulacijama, Hrvatska ima čak 99,7 posto šanse za prvo mjesto u skupini i izravan plasman na SP. Našoj reprezentaciji trebaju dvije pobjede u preostale tri utakmice protiv Gibraltara, Farskih Otoka i Češke da bude sigurna na SP-u, ako Češka pobijedi svoje obje utakmice.
Iduću kvalifikacijsku utakmicu naša reprezentacija igra u nedjelju protiv Gibraltara u Varaždinu, a nakon toga ju čekaju dvoboji protiv Farskih Otoka u Rijeci 14. studenog te u gostima kod Crne Gore tri dana kasnije.
