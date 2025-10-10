Obavijesti

JAKO DOBRA SITUACIJA

Evo kolike su šanse Hrvatskoj da se direktno plasira na SP

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iduću kvalifikacijsku utakmicu naša reprezentacija igra u nedjelju protiv Gibraltara u Varaždinu, a nakon toga ju čekaju dvoboji protiv Farskih Otoka u Rijeci 14. studenog te u gostima kod Crne Gore tri dana kasnije

Hrvatska nogometna reprezentacija remizirala je u Češkoj (0-0) i stigla nadomak plasmanu na Svjetsko prvenstvo 2026. "Vatreni" su ostali lideri skupine L sa 13 bodova, isto koliko ima i drugoplasirana Češka, ali uz daleko lošiju gol razliku.

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! 00:42
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! | Video: 24sata/pixsell

Prema simulacijama, Hrvatska ima čak 99,7 posto šanse za prvo mjesto u skupini i izravan plasman na SP. Našoj reprezentaciji trebaju dvije pobjede u preostale tri utakmice protiv Gibraltara, Farskih Otoka i Češke da bude sigurna na SP-u, ako Češka pobijedi svoje obje utakmice.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iduću kvalifikacijsku utakmicu naša reprezentacija igra u nedjelju protiv Gibraltara u Varaždinu, a nakon toga ju čekaju dvoboji protiv Farskih Otoka u Rijeci 14. studenog te u gostima kod Crne Gore tri dana kasnije.

