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BIJELA BLAGAJNA

Evo koliko će Hajduk zaraditi u Europi ako izbaci Žalgiris i koliko ako izbori ligašku fazu

Piše Domagoj Vugrinović,
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Evo koliko će Hajduk zaraditi u Europi ako izbaci Žalgiris i koliko ako izbori ligašku fazu
Varaždin: SuperSport HNL, 6. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk, zagrijavanje | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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ŽALGIRIS - HAJDUK 2-5 Hajduk je ispao iz Europske lige, ali na europskoj kasi i dalje debelo puni džepove: već ima 350.000 eura, a do ligaške faze Konferencijske lige lovi milijune

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Hajduk je u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige pobijedio Žalgiris 5-2 u gostima. Hajduk je ispadanjem od Pafosa završio nastup u kvalifikacijama za Europsku ligu, ali je europski put nastavio u trećem pretkolu Konferencijske lige. Splitski klub dosad je od Uefe zaradio 350.000 eura, a taj će iznos nastavkom natjecanja dodatno povećati. Prema Uefinu sustavu raspodjele novca za sezonu 2026/27., nastup u svakom kvalifikacijskom krugu vrijedi 175.000 eura.

Splitski klub taj je iznos dobio za prvo pretkolo, u kojem je izbacio Žilinu, te za drugo, u kojem je ispao od Pafosa. Dosadašnja fiksna zarada tako iznosi 350.000 eura.

Za nastup u trećem pretkolu Konferencijske lige Hajduk će dobiti još 175.000 eura, čime će ukupna zarada narasti na najmanje 525.000 eura. Ispadne li od Žalgirisa, što će obzirom na visoku pobjedu od 5-2 u gostima biti gotov pa nemoguće, Uefa će mu isplatiti i eliminacijski bonus od 550.000 eura. U tom bi slučaju Hajduk europsku sezonu završio s ukupnom zaradom od 1,075 milijuna eura.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prođe li litavskog predstavnika i plasira se u doigravanje Konferencijske lige, gdje bi čekao pobjednik dvomeča Rakow - Hammarby (prva utakmica 0-0), Hajduk će dobiti još 175.000 eura. Ispadne li zatim u doigravanju, pripast će mu eliminacijski bonus od 750.000 eura, pa bi ukupna zarada iznosila 1,45 milijuna eura. Najveći financijski dobitak donio bi plasman u ligašku fazu Konferencijske lige, Hajduk europsku jesen lovi dugih 16 godina.

Sam nastup među 36 klubova vrijedi 3,17 milijuna eura, a zajedno s naknadama za četiri odigrana kvalifikacijska kruga Hajduk bi osigurao najmanje 3,87 milijuna eura.

Taj iznos ne uključuje dodatne prihode iz Uefina vrijednosnog stupa, bonuse za plasman ni nagrade za rezultate. Svaka pobjeda u ligaškoj fazi Konferencijske lige donosi 400.000 eura, dok remi vrijedi 133.000 eura.

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