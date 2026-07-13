Evo koliko će novca Cibona uložiti u novu momčad. Očekuje se potpis još tri 'kapitalca'...

Kada je Cibona prije mjesec dana na Višnjiku detronizirala Zadar s pozicije vladara hrvatske košarke, nije samo pospremila novi trofej u vitrine nakon četiri godine, već je i simbolično označila početak nove ere kluba.

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Oni dani besparice i neimaštine, nadaju se svi u klubu, konačno su iza njih, a to jamče novi vlasnik Victor Dodig i njegovi milijuni. Iako još nije službeno došao na čelo "vukova", što bi trebalo postati javno za dva mjeseca, kada bi trebao biti završen proces preoblikovanja u sportsko dioničko društvo, ovaj moćni kanadski Hrvat, koji je 25 godina proveo u bankarskom sektoru, već je krenuo s ozbiljnim ulaganjima.

Zagreb: Budući vlasnik Cibone, Victor Dodig | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Budžet Cibone za novu sezonu trebao bi iznositi oko 1,5 milijuna eura, što i ne čudi s obzirom na to da će igrati Ligu prvaka, ABA ligu i hrvatsko prvenstvo, a u Draženov dom već je stiglo veliko pojačanje. Njegovo ime je Roko Badžim (29), standardni hrvatski reprezentativac, koji se nakon šest godina vraća u redove hrvatskog prvaka, no ovaj put kao izgrađeni igrač s reputacijom elitnog šutera.

On bi trebao biti jedan od nositelja nove Cibone, iz koje nakon šest godina odlazi dugogodišnji kapetan Krešimir Radovčić. Branio je boje kluba i kada je mjesecima bio bez plaće, a čelnici su mu se zahvalili porukom da mu neće ponuditi novi ugovor. Odlučili su se za novu opciju, hrvatskog playmakera Lovru Gnjidića (25). Dijete Cibone nekoć je slovilo za jednog od najvećih talenata hrvatske košarke, no negdje se putem izgubilo. Tražio se kroz Split, Megu i Zunder Palenciju, a pronašao se u Dubravi, gdje je revitalizirao karijeru.

Zagreb: 11. kolo ABA lige, KK Cibona - KK Split | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Za klub bi trebao potpisati i Antonio Sikirić (23), 201 cm visoki krilni centar koji je posljednje dvije sezone igrao za Split. Htio ga je vratiti Zadar, ali Cibona je bila brža. Upravo je s Višnjika dovela i Lovru Mazalina (29), koji je protekle tri sezone bio jedan od najboljih igrača Zadra.

Kamaka Hepa, Jan Palokaj, Renato Serdarušić, Vigo Bart i Borna Katanović ostaju dio momčadi, a uz novopridošlu četvorku očekuju se još trojica stranih košarkaša koji bi trebali donijeti novu dimenziju u igri, od njih se očekuje da rade razliku na terenu i budu nositelji. Jedan od njih bit će američki playmaker, no njegovo se ime još taji.

Foto: Hrvoje Kostelac

Tako bi trebala izgledati okosnica Cibone za novu sezonu. No, s obzirom na to da će momčad igrati dvije do tri utakmice tjedno, što zahtijeva veliku potrošnju, ostaje pitanje hoće li to biti dovoljno kvalitetan i širok kadar za ostvariti značajniji rezultat. No nakon dugih godina u provjetrenom i osvježenom Draženovu domu ponovno se osjeća miris ambicija.