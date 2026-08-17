Evo koliko će od države dobiti zlatna Sara Kolak te srebrni Bloudek! Zaradit će i treneri...

Ovo ljeto hrvatska će pamtiti po velikoj berbi medalja. Mlađe kategorije vaterpolista pomele su konkurenciju i uzele zlata, Marino Bloudek postao je viceprvak Europe u utrci na 800 metara, a u nedjelju navečer stigao je šlag na tortu. Nakon 10 godina zlatna je i Sara Kolak! Na Europskom prvenstvu u Birminghamu bacila je koplje 62,43 metra i došla do trona.

Foto: Andrew Boyers

Bloudek i Kolak dobit će i jako lijepu svotu za svoje izvanredne uspjehe. Prema pravilniku o Dodjeli državne nagrade za sport "Franjo Bučar" te državne nagrade za vrhunska sportska dostignuća (stavak 6., Europska prvenstva u olimpijskim sportovima), Sara Kolak će za zlatnu medalju dobiti 12.500 eura, dok će njezin trener i dečko Mišel Žerak dobiti 15.000 eura. Što se tiče Bloudeka, za srebro će dobiti 7500 eura, a njegov trener Mladen Kršek 9000 eura.

Nagrade dodjeljuje Ministarstvo turizma i sporta, a ovim uspjesima su naši sportaši još jednom potvrdili svoju veliku kvalitetu, iznenadili Europu te će zasluženo biti nagrađeni i od Hrvatske.