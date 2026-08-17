Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZA ZASLUŽENI USPJEH

Evo koliko će od države dobiti zlatna Sara Kolak te srebrni Bloudek! Zaradit će i treneri...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Evo koliko će od države dobiti zlatna Sara Kolak te srebrni Bloudek! Zaradit će i treneri...
Foto: Dylan Martinez
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon dva čuda i velika slavlja na Europskom prvenstvu u Birminghamu, Hrvatska ima dvije medalje. Sara Kolak je zlatna u bacanju koplja, a Marino Bloudek srebrni na 800 metara. Evo kolika će im biti nagrada

Admiral

Ovo ljeto hrvatska će pamtiti po velikoj berbi medalja. Mlađe kategorije vaterpolista pomele su konkurenciju i uzele zlata, Marino Bloudek postao je viceprvak Europe u utrci na 800 metara, a u nedjelju navečer stigao je šlag na tortu. Nakon 10 godina zlatna je i Sara Kolak! Na Europskom prvenstvu u Birminghamu bacila je koplje 62,43 metra i došla do trona. 

European Athletics Championships
Foto: Andrew Boyers

Bloudek i Kolak dobit će i jako lijepu svotu za svoje izvanredne uspjehe. Prema pravilniku o Dodjeli državne nagrade za sport "Franjo Bučar" te državne nagrade za vrhunska sportska dostignuća (stavak 6., Europska prvenstva u olimpijskim sportovima), Sara Kolak će za zlatnu medalju dobiti 12.500 eura, dok će njezin trener i dečko Mišel Žerak dobiti 15.000 eura. Što se tiče Bloudeka, za srebro će dobiti 7500 eura, a njegov trener Mladen Kršek 9000 eura.

Nagrade dodjeljuje Ministarstvo turizma i sporta, a ovim uspjesima su naši sportaši još jednom potvrdili svoju veliku kvalitetu, iznenadili Europu te će zasluženo biti nagrađeni i od Hrvatske. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Portugalac se vraća u Barcu, Livi će za njime
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Portugalac se vraća u Barcu, Livi će za njime

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu
VIDEO Torcidaši na autocesti A1 krenuli u obračun s Armadom?! Policija reagirala, nastao je čep
KAOS NA ODMORIŠTU

VIDEO Torcidaši na autocesti A1 krenuli u obračun s Armadom?! Policija reagirala, nastao je čep

DRAGANIĆ - Hajduk večeras gostuje kod Gorice u 3. kolu HNL-a, a Torcida je na putu do Zagreba na A1 pokušala izazvati incident. Dočekala ih je karlovačka policija, iz koje nam kažu da je postupanje u tijeku. Jedan čitatelj tvrdi da je policija zatvorila koridor te da je ondje bila i Armada koja je putovala u Varaždin. Drugi čitatelj tvrdi kako je vidio torcidaše da su izašli iz kombija i u trku pohrlili prema parkingu. Zbog toga je od Novigrada na Dobri do odmorišta nastala velika gužva i zastoj.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026