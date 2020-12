Nakon senzacionalnih 20 dana u Danskoj tijekom kojih su nas toliko razveselile i uljepšale nam ova teška vremena, hrvatske rukometašice su se u Lijepu našu.

Umorna lica zbog ustajanja već u pet ujutro, ali s osmjehom od uha do uha brončane rukometašice stigle su u Zagreb dan nakon povijesnog rezultata na Europskom prvenstvu u Danskoj.

A kad su zakoračile u salu pred nekoliko desetaka novinara i navijača, među kojima je bilo i obitelji, rodbine i prijatelja, dočekalo ih je iznenađenje. Ivana Kapitanović, djevojka koja bi bila među njima da nije teško ozlijedila koljeno, prva im je čestitala. Svi su pohitali u zagrljaj golmanici, a suze su krenule same od sebe.

Nakon druženja s nekolicinom fanova koji su se htjeli s njima slikati i s obiteljima, rukometašice su se na čelu s hrvatskim izbornikom zaputile prema NSB-u na prijem kod premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića koji su im čestitali na ogromnom uspjehu.

- Drage reprezentativke dobro došle kući. Bio je ponos pratiti vaš nastup, učinili ste cijelu Hrvatsku ponosnu. Čestitam svima. Hvala na predivnoj sportskoj priči Hrvatske, rukomet koji je zadnjih 20 godina uz vaterpolo naš najgledaniji i najtrofejniji sport, sretan sam što se ženska reprezentacija priključila sjajnim uspjesima muškog rukometa, ponosni smo na vas, hvala vam i iskrene čestitke - rekao je premijer Andrej Plenković.

Osim silnih čestitki, hrvatske rukometašice će biti i novčano nagrađene za najveći uspjeh u povijesti ženskog rukomet. Prema pravilniku o nagrađivanju sportskih uspjeha, svaka reprezentativka će zahvaljujući osvojenoj bronci na Euru dobiti 26.000 kuna, a izbornik Nenad Šoštarić će dobiti zasluženih 22.000 kn.

- Zadnji put mi je ženski rukomet ozbiljnije privukao pažnju 1996. godine kada je Lokomotiva bila prvak Europe. Pardon, Podravka. Nakon toga slabo. Bio bih neiskren kada bih rekao da smo vas pratili prije početka prvenstva. To je tipično, pažnja javnosti i politike se nalijepi kada dođu uspjesi. Igrale ste lijepo i pametno, kada bih to usporedio s prapočecima grčke mitologije, vi ste bile nešto između Odiseja i Ahila. Ni najjači ni najveći, a opet najbolji. Imali ste pored sebe kiklope koji su vas podcijenili. To vas je zasmetalo. Poslije pobjede za treće mjesto ste se toga dohvatili. Znam Dance, ne čudi me. Oni su borbeni, ali su Vikinzi. Misle da s masom i kilažom mogu nadvladati lukavstvo, brzinu, spretnost. Sretan vam Božić i Nova godina, ne znam hoćete li svojim obiteljima ili ćete kao svaki vrhunski sportaši odmah na trening. Sport je prije svega igra, ljubav, strast, a tek onda država i nacija - rekao je predsjednik RH Zoran Milanović.

U ime reprezentacije se na prijemu zahvalio predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac.

- U ime HRS-a se zahvaljujem što ste svojim pozivom uveličali ovaj događaj za hrvatski sport. Premijer je govorio o značaju rukometa, ovo je prvi put u povijesti hrvatskog sporta da muška i ženska reprezentacija donose odličje s Eura. Ponosan sam što je to baš rukomet i dodao bih da je rukomet najtrofejniji hrvatski sport. Konačno smo dobili žensku medalju nakon silnih godina. Velika je čast i zadovoljstvo što su sve ove djevojke tijekom ovih 20 dana pružile, bile su nasmijane, željne pobjede, borbene, ali od prvog trenutka je bilo očito da su ekipa i da samo zajedničkim radom i trudom dolaze do zajedničkih uspjeha. Veliku zaslugu ima izbornik koji je to sve okupio i stvorio klimu u ekipi s kojom smo došli do uspjeha. Zahvaljujem se na podršci i potpori koju dajete hrvatskom sportu. Nemojte nas u budućnosti zaboraviti. I pratite nas ubuduće jer rukometaši i rukometašice će uvijek vratiti ono što ćete dati rukometu - rekao je predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac.