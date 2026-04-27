Evo koliko će trajati oporavak Luke Modrića nakon operacije

Luku Modrića (40) uspješno su operirali u klinici La Madonnina u Milanu nakon složenog prijeloma jagodične kosti. Operacija je uspjela, a poznato je i koliko bi trebao trajati Modrićev oporavak.

Predviđeni oporavak trebao bi biti od pet do šest tjedana, što znači da bi se kapetan "vatrenih" trebao u potpunosti oporaviti do Svjetskog prvenstva. Klupska sezona je za Modrića gotova, ali što se tiče reprezentacije upitni su samo Modrićevi nastupi protiv Belgije (2. lipnja) i Slovenije (7. lipnja), dok nastup na SP-u ne bi trebao biti upitan. Prvu utakmicu na turniru Hrvatska igra protiv Engleske 17. lipnja, dakle do tada je više od sedam tjedana.

Podsjetimo, Modrić se ozlijedio u 76. minuti utakmice protiv Juventusa u sudaru glavama s Manuelom Locatellijem, a nakon operacije se oglasio i Zlatko Dalić.

- Razgovarao sam s Lukom, poželio mu uspješnu operaciju i naravno kvalitetan i što brži oporavak. Siguran sam da će Luka učiniti sve kako bi bio spreman za Svjetsko prvenstvo, a mi ćemo mu u tome biti maksimalna podrška. Siguran sam da će oporavak teći prema planu i da će nas Luka kao kapetan povesti na još jednom velikom natjecanju ovog ljeta - rekao je izbornik "vatrenih".