KAPETAN NE ODUSTAJE

Modrić uspješno operiran, Dalić poručio: Učinit će sve da bude spreman za Svjetsko prvenstvo

Piše HINA,
Još je prerano za bilo kakve prognoze, no sasvim sigurno izbornik Dalić s velikom zabrinutošću prati cijelu situaciju. S obzirom na prirodu ozljede, za očekivati je da će Luka na SP-u zaigrati sa zaštitnom maskom

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić podvrgnut je operativnom zahvatu na lijevoj jagodičnoj kosti koja je stradala u zračnom dvoboju s igračem Juventusa Manuelom Locatellijem tijekom prvenstvene utakmice 34. kola Serie A u Milanu.

Liječnička služba hrvatske reprezentacije od prvog je trenutka u stalnom kontaktu s liječnicima Milana i kapetanom Vatrenih, kao i stručni stožer na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem, obavio je hns.

- U stalnim smo kontaktima s liječničkom službom Milana te ćemo u koordinaciji s njima i u dogovoru s Lukom pomno pratiti tijek njegova oporavka, a prema dosadašnjim iskustvima s ovakvim ozljedama, vjerujemo da će kapetan biti spreman za nastup na predstojećem Svjetskom prvenstvu - rekao je liječnik reprezentacije dr. Tomislav Vlahović.

Modrić je stradao u 75. minuti derbija nakon što se s Manuelom Locatellijem sudario s glavama. Obojica su pokušala doći do jedne lopte, no sudarili su se s glavama. Prekid je trajao nekoliko minuta dok im se ukazivala pomoć. Nažalost, kapetan "vatrenih" morao je napustiti teren dok se ošamućeno držao za glavu, dok je veznjak Juventusa ostao u igri.

PEH ZA PEHOM Dalić neće mirno spavati: Čak petorica 'vatrenih' ozlijeđena, a Mundijal je pred vratima...
U početku se činilo da ništa nije preozbiljno. Talijanski mediji navode kako medicinska služba Milana nije Modrića odmah odvezla u bolnicu.  Međutim, ozljeda se pokazala daleko težom. Testovi obavljeni dan nakon derbija koji je završio bez golova, otkrili su prijelom jagodične kosti i Modrić mora na operaciju, što znači da je njegova sezona u Milanu završila.

Još je prerano za bilo kakve prognoze, no sasvim sigurno izbornik Zlatko Dalić s velikom zabrinutošću prati cijelu situaciju. S obzirom na prirodu ozljede, za očekivati je da će Luka na Svjetskom prvenstvu zaigrati sa zaštitnom maskom.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Razgovarao sam s Lukom, poželio mu uspješnu operaciju i naravno kvalitetan i što brži oporavak. Siguran sam da će Luka učiniti sve kako bi bio spreman za Svjetsko prvenstvo, a mi ćemo mu u tomu biti maksimalna podrška. Siguran sam da će oporavak teći prema planu i da će nas Luka kao kapetan povesti na još jednom velikom natjecanju ovog ljeta - poručio je Dalić.

Podsjetimo, "Vatreni" otvaraju SP utakmicom protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja, potom slijedi ogled protiv Paname u Torontu 23. lipnja, te zadnji ogled u skupini protiv Gane u Philadelphiji 27. lipnja.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
DOZNAJEMO Luka Modrić već danas na operaciji u Milanu!
SP NIJE UPITAN

DOZNAJEMO Luka Modrić već danas na operaciji u Milanu!

Kapetan 'vatrenih' pretrpio je dvostruki prijelom jagodične kosti, vjerojatno ga više nećemo ove sezone gledati na talijanskim terenima, a na Svjetskom prvenstvu bi trebao nastupiti sa zaštitnom maskom...

