Evo koliko je Dinamo bez Mišića

Kapetan Dinama, Josip Mišić, saznao je kaznu nakon što je dobio crveni karton u utakmici osmog kola HNL-a između Dinama i Lokomotive na Maksimiru. Podsjetimo, Mišić je isključen u 69. minuti nakon što je prigovorio glavnom sucu Patriku Kolariću.

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Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Dinamo - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Mišić nije baš mudro birao riječi na travnjaku, a Dinamo je nakon njegovog isključena ostao na cjedilu. S igračem manje primio je gol za 3-2 i na kraju se morao pomučiti za tri boda. Međutim, treneru Mariju Kovačeviću možda je veći razlog za brigu što ne može raspolagati s Mišićem u idućoj utakmici.

Naime, Dinamo 10. listopada gostuje kod Hajduka na Poljudu u prvom derbiju sezone, i to bez svojeg kapetana. Mišić će zbog crvenog kartona odraditi jednu utakmicu suspenzije, što je i najpovoljniji scenarij za veznjaka "modrih".