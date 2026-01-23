Obavijesti

BLAGAJNA SE PUNI

Evo koliko je Dinamo zaradio pobjedom nad Rumunjima

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ovim trijumfom Dinamo je stigao do deset bodova te se trenutačno nalazi oko 20. mjesta ljestvice Europske lige, na samom rubu plasmana u nokaut fazu natjecanja

Nogometaši Dinama ostvarili su veliku pobjedu na Maksimiru svladavši rumunjski FCSB s 4-1 u sedmom, predposljednjem kolu Europske lige. Zagrebački klub tako je prekinuo niz od tri uzastopna poraza u ovom natjecanju i upisao treću ovosezonsku europsku pobjedu.

Dinamo je poveo već u sedmoj minuti pogotkom Monsefa Bakrara, a Dion Drena Beljo povisio je prednost samo četiri minute kasnije. Beljo je svojim drugim golom na utakmici u 71. minuti praktički riješio pitanje pobjednika, dok je Sandro Kulenović u trećoj minuti sudačke nadoknade postavio konačnih 4-1. Jedini pogodak za goste zabio je Birligea u 42. minuti.

Ovim trijumfom Dinamo je stigao do deset bodova te se trenutačno nalazi oko 20. mjesta ljestvice Europske lige, na samom rubu plasmana u nokaut fazu natjecanja.

KOMENTIRAO I NAPADAČE Mišić poslije velike pobjede: Znali smo što nam ovo znači, na nama je bio psihološki pritisak
Mišić poslije velike pobjede: Znali smo što nam ovo znači, na nama je bio psihološki pritisak

Pobjeda protiv FCSB-a donijela je klubu i značajnu financijsku dobit. Svaka pobjeda u ovoj fazi Europske lige vrijedi 450 tisuća eura, dok se za neriješen ishod dobiva 150 tisuća eura. Dinamo je zahvaljujući pobjedama nad Fenerbahčeom, Maccabijem i FCSB-om te remiju u Malmöu u ligaškoj fazi natjecanja zaradio ukupno milijun i 500 tisuća eura.

Taj se iznos pribraja osnovnoj nagradi od 11.8 milijuna eura koju je klub osigurao samim plasmanom u ligašku fazu Europske lige. Ukupno su tako “plavi” kroz europska natjecanja ove sezone uprihodili oko 13.2 milijuna eura.

OSTALO

