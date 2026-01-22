Mišić poslije velike pobjede: Znali smo što nam ovo znači, na nama je bio psihološki pritisak

Dinamo je uvjerljivom pobjedom protiv FCSB-a 4-1 na najbolji mogući način otvorio nastavak polusezone. Golove za "modre" zabijali su Monsef Bakrar u sedmoj minuti te dvaput Dion Drena Beljo (11. i 71.), dok je točku na i u završnici utakmice postavio Sandro Kulenović.

Nakon susreta pred novinare je stao kapetan Dinama Josip Mišić.

- Jako važna tri boda. Danas smo jednostavno morali pobijediti. Znali smo da smo bolji od protivnika i to smo pokazali. Nakon drugog gola malo smo stali, bilo je nervoze i s psihološke strane jer smo znali koliko nam ova pobjeda znači. Kraj prvog poluvremena nije bio dobar, ali u drugom dijelu smo odigrali kvalitetno i zasluženo slavili - rekao je Mišić.

Kapetan FCSB-a Darius Olaru stvarao vam je dosta problema?

- Znali smo da je on njihov najbolji igrač. Bilo mi je zahtjevno izlaziti na njega kada se izvlačio na liniju. Stvarao nam je probleme, ali na poluvremenu smo se dogovorili kako ćemo ga zatvoriti i tada je to izgledalo puno bolje.

Zazivali su se Kulenović, Beljo, Hoxha i Bakrar, a danas su odgovorili na najbolji mogući način.

- Od napadača se traže golovi, oni žive od golova. Kada si napadač u Dinamu, moraš stalno zabijati. To su odlični dečki i igrači. Zabijali su i prije, zabijali su danas, a zabijat će i u budućnosti.

Susret Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Midtjylland je posljednja utakmica u Europi. Dinamu je potreban bod, ali pobjeda bi bila idealna?

- Naravno. Nećemo ništa kalkulirati, idemo po pobjedu. Znamo iz prošle sezone da nam 11 bodova nije bilo dovoljno, tako da nema mjesta kalkulacijama. Idemo po pobjedu - zaključio je Mišić.