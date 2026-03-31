SJEDNICA SKUPŠTINE 'MODRIH'

Evo koliko je Dinamo zaradio u 2025. i kakvo je stanje blagajne

Piše Ivan Kužela,
Evo koliko je Dinamo zaradio u 2025. i kakvo je stanje blagajne
Zagreb: Redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo je odradio sjednicu skupštine na kojoj su Zvonimir Boban i Nadzorni odbor objavili financijsko izvješće za 2025. godinu. Klub bilježi rast članstva i prihoda; u tijeku su veliki projekti, kao i novi stadion

Admiral

U središnjoj loži maksimirskog stadiona u utorak je održana redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo s naglaskom na izvješća predsjednika Zvonimira Bobana i Nadzornog odbora, kao i na financijsko izvješće za 2025. godinu, objavili su iz Dinama i u prioćenju za medije dodali.

Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni!
Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! | Video: 24sata/pixsell

Skupštinom je predsjedao Frano Šušnjara, a članovi vrhovnog klupskog tijela zaključili su da je klub financijski i rezultatski stabilan unatoč izazovnoj godini s brojnim promjenama u gotovo svim segmentima.

Prethodna je Skupština održana krajem 2025., a u međuvremenu su ovaj svijet napustili legende i nezaboravni članovi: Marijan Čerček, Damir Valec, Vasil Ringov, Mladen Bartolović, Georg Koch i profesor Pero Dujmović. U spomen na njih sjednica je otvorena minutom šutnje.

Zagreb: Redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo
Zagreb: Redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Predsjednik Boban u detaljnom je izvješću prikazao rezultate iz ove i prošle sezone u domaćem prvenstvu i u Europi, a komentirao je i rad nogometne akademije 'modrih'. Dinamova je akademija u sezoni 2024./25. u ukupno 12 uzrasnih kategorija osvojila šest prvenstava i šest drugih mjesta. U aktualnoj je sezoni u akademiji registrirano 225 igrača uz dodatnih 240 polaznika Otvorene škole. Trenutačno se šest kategorija nalazi na vrhu prvenstvene ljestvice, a preostalih šest na drugom mjestu. U kup natjecanjima nastupaju tri kategorije i svaka od njih je trenutačno u fazi polufinala.

U aktualnoj sezoni svi odjeli nogometne škole – metodologija, skauting, analitika, kondicija i administracija – organizirani su u skladu s najvišim standardima europskog nogometa. 'Modri' su pokrenuli novi identitet škole nogometa kroz koji će probati redefinirati Dinamovo ime na europskoj sceni.

Zagreb: Redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo
Zagreb: Redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nadalje, u 2025. je pokrenuta i digitalizacija vezana uz online i fizičku kupovinu ulaznica. Dinamo je 2025. godinu završio sa 65.243 člana što predstavlja rast od 27,5 posto u odnosu na 2024. Član klupske Uprave, Zvonimir Manenica, u financijskom je izvješću iznio da su konsolidirani prihodi kluba u bruto iznosu od 81,6 milijuna te ukupni konsolidirani višak prihoda (dobit) prije poreza u iznosu od 4,3 milijuna eura. Zaključno s time, klub je vrlo uspješno i s dobiti poslovao u 2025. godini.

Zagreb: Redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo
Zagreb: Redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na sjednici je izglasan i Etički kodeks GNK Dinamo uz uspostavu Etičkog povjerenstva. Kodeks će uskoro u cijelosti objaviti na klupskoj web stranici.

Zagreb: Redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo
Zagreb: Redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Članovi NO obilježili su dva glavna cilja: izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj te rekonstrukcija Maksimira. Objekt u Kranjčevićevoj nalazi se u fazi izgradnje koja se odvija prema definiranim rokovima, a završetak radova, kao i potrebnih pregleda te dobivanje uporabne dozvole, planirani su za početak veljače 2027.

Projekt novog stadiona u Maksimiru trenutačno se nalazi u fazi pripreme i planiranja, u tijeku je provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja s rokom za predaju radova do 24. lipnja, dok je predstavljanje pobjedničkog rješenja planirano za rujan. Početak izgradnje novog stadiona predviđen je za 2029. godinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 4
