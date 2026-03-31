Evo koliko je Dinamo zaradio u 2025. i kakvo je stanje blagajne

U središnjoj loži maksimirskog stadiona u utorak je održana redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo s naglaskom na izvješća predsjednika Zvonimira Bobana i Nadzornog odbora, kao i na financijsko izvješće za 2025. godinu, objavili su iz Dinama i u prioćenju za medije dodali.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! | Video: 24sata/pixsell

Skupštinom je predsjedao Frano Šušnjara, a članovi vrhovnog klupskog tijela zaključili su da je klub financijski i rezultatski stabilan unatoč izazovnoj godini s brojnim promjenama u gotovo svim segmentima.

Prethodna je Skupština održana krajem 2025., a u međuvremenu su ovaj svijet napustili legende i nezaboravni članovi: Marijan Čerček, Damir Valec, Vasil Ringov, Mladen Bartolović, Georg Koch i profesor Pero Dujmović. U spomen na njih sjednica je otvorena minutom šutnje.

Zagreb: Redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Predsjednik Boban u detaljnom je izvješću prikazao rezultate iz ove i prošle sezone u domaćem prvenstvu i u Europi, a komentirao je i rad nogometne akademije 'modrih'. Dinamova je akademija u sezoni 2024./25. u ukupno 12 uzrasnih kategorija osvojila šest prvenstava i šest drugih mjesta. U aktualnoj je sezoni u akademiji registrirano 225 igrača uz dodatnih 240 polaznika Otvorene škole. Trenutačno se šest kategorija nalazi na vrhu prvenstvene ljestvice, a preostalih šest na drugom mjestu. U kup natjecanjima nastupaju tri kategorije i svaka od njih je trenutačno u fazi polufinala.

U aktualnoj sezoni svi odjeli nogometne škole – metodologija, skauting, analitika, kondicija i administracija – organizirani su u skladu s najvišim standardima europskog nogometa. 'Modri' su pokrenuli novi identitet škole nogometa kroz koji će probati redefinirati Dinamovo ime na europskoj sceni.

Zagreb: Redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nadalje, u 2025. je pokrenuta i digitalizacija vezana uz online i fizičku kupovinu ulaznica. Dinamo je 2025. godinu završio sa 65.243 člana što predstavlja rast od 27,5 posto u odnosu na 2024. Član klupske Uprave, Zvonimir Manenica, u financijskom je izvješću iznio da su konsolidirani prihodi kluba u bruto iznosu od 81,6 milijuna te ukupni konsolidirani višak prihoda (dobit) prije poreza u iznosu od 4,3 milijuna eura. Zaključno s time, klub je vrlo uspješno i s dobiti poslovao u 2025. godini.

Zagreb: Redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na sjednici je izglasan i Etički kodeks GNK Dinamo uz uspostavu Etičkog povjerenstva. Kodeks će uskoro u cijelosti objaviti na klupskoj web stranici.

Zagreb: Redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Članovi NO obilježili su dva glavna cilja: izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj te rekonstrukcija Maksimira. Objekt u Kranjčevićevoj nalazi se u fazi izgradnje koja se odvija prema definiranim rokovima, a završetak radova, kao i potrebnih pregleda te dobivanje uporabne dozvole, planirani su za početak veljače 2027.

Projekt novog stadiona u Maksimiru trenutačno se nalazi u fazi pripreme i planiranja, u tijeku je provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja s rokom za predaju radova do 24. lipnja, dok je predstavljanje pobjedničkog rješenja planirano za rujan. Početak izgradnje novog stadiona predviđen je za 2029. godinu.