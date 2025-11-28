Obavijesti

LIJEPA SVOTA

Evo koliko je Filip Zubčić zaradio postoljem i koji je u poretku

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Michael Madrid/REUTERS

Zanimljivo, ovo mu je prvo postolje u Svjetskom kupu nakon 6. siječnja 2024. u Adelbodenu. Sjajnim rezultatom Filip je izborio i izdašnu financijsku nagradu

Filip Zubčić je sjajnom drugom vožnjom u veleslalomu u Copper Mountainu osvojio treće mjesto. Nakon prve vožnje bio je 13., ali na kraju je stigao do novih 60 bodova u Svjetskom kupu. 

Pokretanje videa...

Zubčić za 24sata: 'Sanjao sam cijeli život o takvoj vožnji! Prvo sam mislio da su krivo napisali' 00:58
Zubčić za 24sata: 'Sanjao sam cijeli život o takvoj vožnji! Prvo sam mislio da su krivo napisali' | Video: 24sata/Instagram

Zubčić je u prvom veleslalomu sezone završio 15. i zaradio 16 bodova, tako da je sada na 76 što se tiče veleslaloma. U toj disciplini je na šestom mjestu, dok ukupno ima 89 bodova i 11. je skijaš svijeta. 

Zanimljivo, ovo mu je prvo postolje u Svjetskom kupu nakon 6. siječnja 2024. u Adelbodenu. Sjajnim rezultatom Filip je izborio i izdašnu financijsku nagradu. Točnije, zaradio je 14.960 eura. 

Na utrci u Copper Mountainu pobijedio je Stefan Brennsteiner koji je bio vodeći i nakon prve vožnje, a drugi je završio Henrik Kristoffersen. 

