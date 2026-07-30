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Evo koliko je Hajduk zaradio u Europi i koliko još mogu

Piše Domagoj Vugrinović,
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Evo koliko je Hajduk zaradio u Europi i koliko još mogu
Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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PAFOS - HAJDUK 4-0 (4-2) Prođe li litavskog predstavnika i plasira se u doigravanje Konferencijske lige, Hajduk će dobiti još 175.000 eura. Ispadne li zatim u doigravanju, pripast će mu eliminacijski bonus od 750.000 eura

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Hajduk je ispadanjem od Pafosa završio nastup u kvalifikacijama za Europsku ligu, ali će europski put nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige. Splitski klub dosad je od Uefe zaradio 350.000 eura, a taj će iznos nastavkom natjecanja dodatno povećati. Hajduk je na Cipar stigao s prednošću od 2-0 iz prve utakmice na Poljudu, ali ju nije uspio obraniti. Pafos je nakon produžetaka pobijedio 4-0 i s ukupnih 4-2 prošao u treće pretkolo Europske lige, u kojem će igrati protiv Salzburga.

Ciprani su poveli u 40. minuti sjajnim golom Guge. David Goldar u drugoj minuti sudačke nadoknade zabio je za 2-0 i odveo utakmicu u produžetke, a Biel je već u 93. minuti povisio na 3-0. Konačnih 4-0 postavio je João Correia u 117. minuti. Hajduk će nakon ispadanja natjecanje nastaviti protiv litavskog Žalgirisa. Prema Uefinu sustavu raspodjele novca za sezonu 2026./27., nastup u svakom kvalifikacijskom krugu vrijedi 175.000 eura.

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Splitski klub taj je iznos dobio za prvo pretkolo, u kojem je izbacio Žilinu, te za drugo, u kojem je ispao od Pafosa. Dosadašnja fiksna zarada tako iznosi 350.000 eura. Za nastup u trećem pretkolu Konferencijske lige Hajduk će dobiti još 175.000 eura, čime će ukupna zarada narasti na najmanje 525.000 eura. Ispadne li od Žalgirisa, Uefa će mu isplatiti i eliminacijski bonus od 550.000 eura. U tom bi slučaju Hajduk europsku sezonu završio s ukupnom zaradom od 1,075 milijuna eura.

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu
Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prođe li litavskog predstavnika i plasira se u doigravanje Konferencijske lige, Hajduk će dobiti još 175.000 eura. Ispadne li zatim u doigravanju, pripast će mu eliminacijski bonus od 750.000 eura, pa bi ukupna zarada iznosila 1,45 milijuna eura. Najveći financijski dobitak donio bi plasman u ligašku fazu Konferencijske lige. Sam nastup među 36 klubova vrijedi 3,17 milijuna eura, a zajedno s naknadama za četiri odigrana kvalifikacijska kruga Hajduk bi osigurao najmanje 3,87 milijuna eura.

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Taj iznos ne uključuje dodatne prihode iz Uefina vrijednosnog stupa, bonuse za plasman ni nagrade za rezultate. Svaka pobjeda u ligaškoj fazi Konferencijske lige donosi 400.000 eura, dok remi vrijedi 133.000 eura.

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