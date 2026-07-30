Evo koliko je Hajduk zaradio u Europi i koliko još mogu

Hajduk je ispadanjem od Pafosa završio nastup u kvalifikacijama za Europsku ligu, ali će europski put nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige. Splitski klub dosad je od Uefe zaradio 350.000 eura, a taj će iznos nastavkom natjecanja dodatno povećati. Hajduk je na Cipar stigao s prednošću od 2-0 iz prve utakmice na Poljudu, ali ju nije uspio obraniti. Pafos je nakon produžetaka pobijedio 4-0 i s ukupnih 4-2 prošao u treće pretkolo Europske lige, u kojem će igrati protiv Salzburga.

Ciprani su poveli u 40. minuti sjajnim golom Guge. David Goldar u drugoj minuti sudačke nadoknade zabio je za 2-0 i odveo utakmicu u produžetke, a Biel je već u 93. minuti povisio na 3-0. Konačnih 4-0 postavio je João Correia u 117. minuti. Hajduk će nakon ispadanja natjecanje nastaviti protiv litavskog Žalgirisa. Prema Uefinu sustavu raspodjele novca za sezonu 2026./27., nastup u svakom kvalifikacijskom krugu vrijedi 175.000 eura.

Splitski klub taj je iznos dobio za prvo pretkolo, u kojem je izbacio Žilinu, te za drugo, u kojem je ispao od Pafosa. Dosadašnja fiksna zarada tako iznosi 350.000 eura. Za nastup u trećem pretkolu Konferencijske lige Hajduk će dobiti još 175.000 eura, čime će ukupna zarada narasti na najmanje 525.000 eura. Ispadne li od Žalgirisa, Uefa će mu isplatiti i eliminacijski bonus od 550.000 eura. U tom bi slučaju Hajduk europsku sezonu završio s ukupnom zaradom od 1,075 milijuna eura.

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prođe li litavskog predstavnika i plasira se u doigravanje Konferencijske lige, Hajduk će dobiti još 175.000 eura. Ispadne li zatim u doigravanju, pripast će mu eliminacijski bonus od 750.000 eura, pa bi ukupna zarada iznosila 1,45 milijuna eura. Najveći financijski dobitak donio bi plasman u ligašku fazu Konferencijske lige. Sam nastup među 36 klubova vrijedi 3,17 milijuna eura, a zajedno s naknadama za četiri odigrana kvalifikacijska kruga Hajduk bi osigurao najmanje 3,87 milijuna eura.

Taj iznos ne uključuje dodatne prihode iz Uefina vrijednosnog stupa, bonuse za plasman ni nagrade za rezultate. Svaka pobjeda u ligaškoj fazi Konferencijske lige donosi 400.000 eura, dok remi vrijedi 133.000 eura.