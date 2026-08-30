Evo koliko je Hrgović zaradio osvajanjem svjetskog naslova

Filip Hrgović (34) brutalnim je nokautom pobijedio Mosesa Itaumu u devetoj rundi meča u O2 Areni u Londonu, nakon što je pretrpio mnoge teške udarce i ostao na nogama. Britanac je prvi put boksao poslije šeste runde, promašio taktiku i ostao kratkih rukava. Hrga je najbolji teškaš svijeta po IBF verziji, a osim nekoliko posjekotina po licu i pojasa, kući se vraća i bitno bogatiji.

Kako se radi o borbi za slobodnu titulu, IBF-ova pravila naređuju podjelu nagradnog fonda, što bi obojici boraca trebalo donijeti jednu od najvećih zarada u karijeri. Boksački kuloari kažu se da ukupni nagradni fond za ovaj meč iznosi oko 2.6 milijuna eura, a hrvatski teškaš u meč je ušao s lošijom pregovaračkom pozicijom.

Hrgoviću bi trebao pripasti fiksni honorar u rasponu od 800.000 do 1,1 milijun eura, dok će Itaumi pripasti veći dio kolača. Međutim, još važnije od samog honorara moglo bi biti ono što Hrgovića nakon pobjede. Osvajanje IBF-ova pojasa jako mu povećava tržišnu vrijednost i otvara vrata najvećim mečevima teške kategorije protiv Usika, Furya i ostalih.

Prvo mu slijedi meč protiv Franka Sancheza, koji ima ugovor s promotorskom kućom Queensberry i koji se povukao iz ove borbe uz novčanu kompenzaciju kako bi se Filip i Itauma mogli boriti. Još nije poznato kad i gdje bi se borba trebala održati, Filip je pozvao promotora Franka Warrena da to bude u Hrvatskoj.

Hrgi je ova zarada uvjerljivo najveća u karijeri od jednog meča, dosad je najviše dobio u okršaju s Kinezom Zhangom Zhileijem 2022., oko 330.000 eura. A nema sumnje kako će protiv Sancheza bitno podebljati novčanik, čak i ako izgubi. I neka, zaslužio je.