Evo koliko je Marin Čilić zaradio na ovogodišnjem Wimbledonu

Marin Čilić završio je nastup na Wimbledonu u osmini finala, gdje ga je nakon tri sata i 25 minuta igre pobijedio Talijan Flavio Cobolli rezultatom 3-1 u setovima (4-6, 4-6, 7-6, 6-7). Bio je to njihov treći međusobni susret i treća pobjeda Cobollija. Zahvaljujući plasmanu među 16 najboljih, Čilić je zaradio 240 tisuća funti, odnosno oko 280 tisuća eura, čime je premašio ukupan iznos koji je osvojio u ostatku 2025. godine. Od početka karijere Čilić je sada prikupio 32,144.895 eura od turnirskih nagrada.

Na putu do osmine finala Čilić je svladao trojicu protivnika: najprije Belgijanca Raphaela Collingtona, zatim četvrtog igrača svijeta Jacka Drapera, a potom Španjolca Jaumea Munara, 55. tenisača ATP ljestvice. S ovim rezultatom Čilić će napredovati za oko dvadeset mjesta i zauzeti otprilike 65. poziciju na ATP ljestvici, čime će prestići Bornu Ćorića i ponovno postati najbolje rangirani hrvatski tenisač.

Talijan je odao priznanje Čiliću, koji je osam godina nakon posljednjeg ulaska u četvrtfinale Wimbledona ponovno stigao do drugg tjedna turnira. Podsjetimo, 2017. je Marin otišao sve do finala, no ovog puta nije uspio ponoviti taj uspjeh.

- Ovo je bio nevjerojatan meč. Marin je snažan igrač, on je legenda ovog sporta. Ali sada sam jako umoran i moram se odmoriti - rekao je Cobolli.