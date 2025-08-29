Evo koliko je Mourinho zaradio nakon otkaza u Feneru i tko bi ga mogao zamijeniti na klupi

Jose Mourinho više nije trener Fenerbahčea, a upitno je i što će se dogoditi s budućnosti Dominika Livakovića. Hrvatski je golman koketirao s odlaskom iz kluba, ali sada će na klupu stići novi trener. Turski mediji raspisali su se o Mourinhovom odlasku.

"Portugalski menadžer odigrao je 62 utakmice za Fenerbahçe. Jose Mourinho je pobijedio u 37 utakmica i remizirao u 14. Također je izgubio 11 od tih utakmica. Fenerbahçe će Joseu Mourinhu platiti otpremninu od 15 milijuna eura", napisao je Fanatik i dodao da je od 2018. do danas predsjednik Fenera Ali Koç promijenio čak 11 trenera.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Fotomaç se raspisao o mogućim Mourinhovim nasljednicima u Fenerbahčeu.

"İsmail Kartal i Aykut Kocaman ponovno bi mogli preuzeti vodstvo nad momčadi", pišu Turci.

Mourinhu je presudilo ispadanje od Benfice u playoffu Lige prvaka, portugalska je momčad s 1-0 izborila elitno klupsko natjecanje. Portugalac je vodio Fener u 62 utakmice i pobijedio njih 37, uz 14 remija i 11 poraza.