LIVAKOVIĆ ČEKA RASPLET

Evo koliko je Mourinho zaradio nakon otkaza u Feneru i tko bi ga mogao zamijeniti na klupi

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Evo koliko je Mourinho zaradio nakon otkaza u Feneru i tko bi ga mogao zamijeniti na klupi
Foto: MURAD SEZER/REUTERS

Mourinhu je presudilo ispadanje od Benfice u playoffu Lige prvaka, portugalska je momčad s 1-0 izborila elitno klupsko natjecanje. Portugalac je vodio Fener u 62 utakmice i pobijedio njih 37, uz 14 remija i 11 poraza

Jose Mourinho više nije trener Fenerbahčea, a upitno je i što će se dogoditi s budućnosti Dominika Livakovića. Hrvatski je golman koketirao s odlaskom iz kluba, ali sada će na klupu stići novi trener. Turski mediji raspisali su se o Mourinhovom odlasku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Jose Mourinho mu pomogao da preboli koronu 01:24
Jose Mourinho mu pomogao da preboli koronu | Video: 24sata/pixsell

"Portugalski menadžer odigrao je 62 utakmice za Fenerbahçe. Jose Mourinho je pobijedio u 37 utakmica i remizirao u 14. Također je izgubio 11 od tih utakmica. Fenerbahçe će Joseu Mourinhu platiti otpremninu od 15 milijuna eura", napisao je Fanatik i dodao da je od 2018. do danas predsjednik Fenera Ali Koç promijenio čak 11 trenera.

FILE PHOTO: Fenerbahce coach Jose Mourinho
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Fotomaç se raspisao o mogućim Mourinhovim nasljednicima u Fenerbahčeu. 

"İsmail Kartal i Aykut Kocaman ponovno bi mogli preuzeti vodstvo nad momčadi", pišu Turci. 

Mourinhu je presudilo ispadanje od Benfice u playoffu Lige prvaka, portugalska je momčad s 1-0 izborila elitno klupsko natjecanje. Portugalac je vodio Fener u 62 utakmice i pobijedio njih 37, uz 14 remija i 11 poraza. 

