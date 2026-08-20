Obavijesti

Sport

Komentari 0
FINA SVOTA

Evo koliko je Rijeka zaradila od Europe ove sezone i bogatstvo koje donosi Konferencijska liga

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Evo koliko je Rijeka zaradila od Europe ove sezone i bogatstvo koje donosi Konferencijska liga
Rijeka: VIP loža na susretu Rijeke i Belupa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

MIDTJYLLAND - RIJEKA 2-0: Ne prođe li Rijeka Midtjylland u doigravanju, pripast će joj eliminacijski bonus od 750.000 eura. S time bi zaradila više od milijun eura ovog ljeta od europskih natjecanja

Admiral

Nogometaši Rijeke ovog su ljeta već osigurali lijepu zaradu kroz kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Pobjedom protiv finskog Ilvesa u trećem pretkolu Riječani su došli do 525.000 eura, budući da UEFA za nastup u svakom kvalifikacijskom kolu isplaćuje po 175.000 eura.

Riječani su izgubili 2-0 u prvoj utakmici doigravanja protiv danskog Midtjyllanda, koji je posljednja prepreka na putu prema ligaškoj fazi Konferencijske lige. Riječani su u tom natjecanju igrali i prošle sezone, kada su osvojili devet bodova, izborili nokaut-fazu, a zatim u osmini finala ispali od Strasbourga.

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu
Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ne prođe li Rijeka Midtjylland u doigravanju, pripast će joj eliminacijski bonus od 750.000 eura. Ukupna zarada od ovosezonskih europskih kvalifikacija tada bi iznosila 1,275 milijuna eura: 525.000 eura za tri kvalifikacijska kola i dodatnih 750.000 eura za ispadanje u doigravanju.

Najveću zaradu donio bi plasman u ligašku fazu Konferencijske lige. Sam nastup među 36 klubova vrijedi 3,17 milijuna eura, a zajedno uz naknade za tri odigrana kvalifikacijska kruga Rijeka bi osigurala najmanje 3,67 milijuna eura. Taj iznos ne uključuje dodatne prihode iz Uefina vrijednosnog stupa, bonuse za plasman ni nagrade za rezultate. Svaka pobjeda u ligaškoj fazi Konferencijske lige donosi 400.000 eura, dok remi vrijedi 133.000 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Barcelona je predstavila novo pojačanje
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Barcelona je predstavila novo pojačanje

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Riječka profesorica svjetska je prvakinja u bodibildingu! Ovo je njena preobrazba: Plakala sam
FOTO: KAKVA TRANSFORMACIJA

Riječka profesorica svjetska je prvakinja u bodibildingu! Ovo je njena preobrazba: Plakala sam

Dejanira Žuklić (38) iz Rijeke osvojila je dvije zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u bodibildingu, postavši apsolutna prvakinja! Emotivni trenutak za sportašicu koja niže uspjehe diljem svijeta
Ruski gimnastičari odbili fotku s hrvatskim prvakom Kovtunom, nisu mu htjeli ni pružiti ruku!?
VIDEO: RUŽNA SCENA

Ruski gimnastičari odbili fotku s hrvatskim prvakom Kovtunom, nisu mu htjeli ni pružiti ruku!?

Kovtun u Zagrebu uzeo europsko zlato za 0,001 i kao debitant oduševio Hrvatsku, a ruski rivali odbili rukovanje i zajedničko slikanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026