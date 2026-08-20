Evo koliko je Rijeka zaradila od Europe ove sezone i bogatstvo koje donosi Konferencijska liga

Nogometaši Rijeke ovog su ljeta već osigurali lijepu zaradu kroz kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Pobjedom protiv finskog Ilvesa u trećem pretkolu Riječani su došli do 525.000 eura, budući da UEFA za nastup u svakom kvalifikacijskom kolu isplaćuje po 175.000 eura.

Riječani su izgubili 2-0 u prvoj utakmici doigravanja protiv danskog Midtjyllanda, koji je posljednja prepreka na putu prema ligaškoj fazi Konferencijske lige. Riječani su u tom natjecanju igrali i prošle sezone, kada su osvojili devet bodova, izborili nokaut-fazu, a zatim u osmini finala ispali od Strasbourga.

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ne prođe li Rijeka Midtjylland u doigravanju, pripast će joj eliminacijski bonus od 750.000 eura. Ukupna zarada od ovosezonskih europskih kvalifikacija tada bi iznosila 1,275 milijuna eura: 525.000 eura za tri kvalifikacijska kola i dodatnih 750.000 eura za ispadanje u doigravanju.

Najveću zaradu donio bi plasman u ligašku fazu Konferencijske lige. Sam nastup među 36 klubova vrijedi 3,17 milijuna eura, a zajedno uz naknade za tri odigrana kvalifikacijska kruga Rijeka bi osigurala najmanje 3,67 milijuna eura. Taj iznos ne uključuje dodatne prihode iz Uefina vrijednosnog stupa, bonuse za plasman ni nagrade za rezultate. Svaka pobjeda u ligaškoj fazi Konferencijske lige donosi 400.000 eura, dok remi vrijedi 133.000 eura.