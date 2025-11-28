Obavijesti

Evo koliko šanse analitika daje Dinamu i Rijeci za prolazak u nokaut fazu euro natjecanja

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka: Utakmica 4. kola UEFA Konferencijske lige, HNK Rijeka - AEK | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

"Modri" su protiv Lillea doživjeli težak poraz i ostali na sedam osvojenih bodova, dok je Rijeka odigrala 0-0 doma protiv AEK-a iz Larnace. Šanse za prolazak u nokaut fazu i dalje su solidne...

Dinamo i Rijeka nisu imali europski tjedan za pamćenje. "Modri" su izgubili od Lillea 4-0 u 5. kolu Europske lige, dok je hrvatski prvak odigrao 0-0 protiv AEK-a iz Larnace u 4. kolu Konferencijske. Ipak, još ništa nije izgubljeno u kontekstu prolaska u nokaut fazu. 

Trening Dinama u Lilleu 02:25
Trening Dinama u Lilleu | Video: GNK Dinamo

Naime, platforma Football Meets Data napravila je simulacije i izbacila postotke o šansama klubova da se domognu prolaska dalje. 

Dinamo je trenutačno 23. momčad Europske lige sa sedam osvojenih bodova, a do kraja ima još za igrati protiv Real Betisa i FCSB-a (doma) te Midtjyllanda (gosti). Daju mu svega 1 posto šanse za plasman u top 8, ali čak 75 posto šanse da bude među 24 i prođe dalje. 

Što se Rijeke tiče, ona je na 24. mjestu Konferencijske lige s pet bodova u četiri utakmice. Idući europski sraz je protiv Celja doma, a nakon toga ide u goste Šahtaru. Prema simulacijama, svega 0,1 posto šanse ima za top 8 pozicije, ali solidnih 52 posto šanse za top 24. 

Raspored Dinama do kraja Europske lige:

  • Dinamo - Real Betis 11. prosinac 18.45 
  • Dinamo - FCSB 22. siječanj 21.00
  • Midtjylland - Dinamo 29. siječanj 21.00

Raspored Rijeke do kraja Konferencijske lige:

  • Rijeka - Celje 11. prosinac 21.00
  • Šahtar - Rijeka 18. prosinac 21.00

