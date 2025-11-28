"Modri" su protiv Lillea doživjeli težak poraz i ostali na sedam osvojenih bodova, dok je Rijeka odigrala 0-0 doma protiv AEK-a iz Larnace. Šanse za prolazak u nokaut fazu i dalje su solidne...
Evo koliko šanse analitika daje Dinamu i Rijeci za prolazak u nokaut fazu euro natjecanja
Dinamo i Rijeka nisu imali europski tjedan za pamćenje. "Modri" su izgubili od Lillea 4-0 u 5. kolu Europske lige, dok je hrvatski prvak odigrao 0-0 protiv AEK-a iz Larnace u 4. kolu Konferencijske. Ipak, još ništa nije izgubljeno u kontekstu prolaska u nokaut fazu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Naime, platforma Football Meets Data napravila je simulacije i izbacila postotke o šansama klubova da se domognu prolaska dalje.
Dinamo je trenutačno 23. momčad Europske lige sa sedam osvojenih bodova, a do kraja ima još za igrati protiv Real Betisa i FCSB-a (doma) te Midtjyllanda (gosti). Daju mu svega 1 posto šanse za plasman u top 8, ali čak 75 posto šanse da bude među 24 i prođe dalje.
Što se Rijeke tiče, ona je na 24. mjestu Konferencijske lige s pet bodova u četiri utakmice. Idući europski sraz je protiv Celja doma, a nakon toga ide u goste Šahtaru. Prema simulacijama, svega 0,1 posto šanse ima za top 8 pozicije, ali solidnih 52 posto šanse za top 24.
Raspored Dinama do kraja Europske lige:
- Dinamo - Real Betis 11. prosinac 18.45
- Dinamo - FCSB 22. siječanj 21.00
- Midtjylland - Dinamo 29. siječanj 21.00
Raspored Rijeke do kraja Konferencijske lige:
- Rijeka - Celje 11. prosinac 21.00
- Šahtar - Rijeka 18. prosinac 21.00
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+