Evo koliku svotu je Engleska zaradila na SP-u s broncom Finalisti će dobiti puno više love

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu zahvaljujući 6-4 (4-0) pobjedi protiv Francuske u Miamiju.

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Engleska je osvajanjem brončane medalje na Svjetskom prvenstvu osigurala i bogatu financijsku nagradu. U blagajnu tamošnjeg saveza sjest će nešto više od 25 milijuna eura, dok je Francuskoj za četvrto mjesto pripalo 23,6 milijuna eura. Razlika između trećeplasirane i četvrtoplasirane reprezentacije tako iznosi oko milijun i pol eura.

Foto: Marco Bello

Najveći iznos ipak čeka finaliste. Reprezentacija koja osvoji naslov svjetskog prvaka zaradit će 43,7 milijuna eura, dok će poraženi finalist dobiti 28,8 milijuna eura. Uz nagrade za plasman, sve reprezentacije dobivaju i dodatna sredstva za pripreme te sam nastup na turniru.