Evo protiv koga će se Engleska pripremati za dvoboj s Hrvatima

Prvi suparnik hrvatske nogometne reprezentacije na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, Engleska, za protivnike u zadnje dvije pripremne utakmice odabrala je Novi Zeland i Kostariku, objavio je Engleski nogometni savez (FA) u četvrtak. Engleska će protiv ​Novog Zelanda 6. lipnja u Tampi, dok će joj se Kostarika suprotstaviti četiri dana kasnije u Orlandu.

"Za ove dvije utakmice formirat ćemo pripremni kamp u južnoj Floridi, dok ćemo nakon njih preseliti u Kansas City u Missouriju gdje ćemo imati bazu tijekom Svjetskog prvenstva", objavio je FA.

Hrvatska i Engleska sastat će se u 1. kolu skupine L 17. lipnja u Dallasu. Uz njih u skupini su još Panama i Gana.