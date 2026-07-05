Evo protiv koga, kad i gdje mini 'vatreni' igraju polufinale Eura

Hrvatska nogometna U-19 reprezentacija pobijedila je Srbiju 3-0 i plasirala se u polufinale Europskog prvenstva. Izabranici Siniše Oreščanina dominirali su kroz cijeli susret i saznali budućeg protivnika; golove su redom zabili Lovro Chelfi, Dino Godec i Patrice Čović.

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Ukrajina je pobijedila Italiju 1-0, a Hrvatska je zbog bolje gol-razlike u odnosu na Talijane prošla u polufinale kao drugoplasirana ekipa skupine B. Prva je u grupi Ukrajina s devet, treća Italija s četiri i zadnja Srbija s jednim bodom.

Mladi 'vatreni' izgubili su u prvom kolu od Ukrajine 3-1, remizirali s Italijom 0-0 i u nedjelju slavili protiv Srbije 3-0. Idući susret, odnosno polufinale Eura igraju protiv Španjolske u srijedu, 8. srpnja od 17.30 sati na stadionu Central Park u Denbighu. U drugom polufinalu igrat će Ukrajina i Njemačka, a za peto mjesto borit će se Talijani i Danci.