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Evo protiv koga, kad i gdje mini 'vatreni' igraju polufinale Eura

Piše Ivan Kužela,
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Evo protiv koga, kad i gdje mini 'vatreni' igraju polufinale Eura
Pula: Hrvatska protiv Portugala na U-19 prijateljskom turniru | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Mladi vatreni su pregazili Srbiju 3-0 i ušli u polufinale Eura! Chelfi, Godec i Čović odradili posao, a sad ih čeka Španjolska u samoj završnici prestižnog turnira

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Hrvatska nogometna U-19 reprezentacija pobijedila je Srbiju 3-0 i plasirala se u polufinale Europskog prvenstva. Izabranici Siniše Oreščanina dominirali su kroz cijeli susret i saznali budućeg protivnika; golove su redom zabili Lovro Chelfi, Dino Godec i Patrice Čović.

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Ukrajina je pobijedila Italiju 1-0, a Hrvatska je zbog bolje gol-razlike u odnosu na Talijane prošla u polufinale kao drugoplasirana ekipa skupine B. Prva je u grupi Ukrajina s devet, treća Italija s četiri i zadnja Srbija s jednim bodom.

Mladi 'vatreni' izgubili su u prvom kolu od Ukrajine 3-1, remizirali s Italijom 0-0 i u nedjelju slavili protiv Srbije 3-0. Idući susret, odnosno polufinale Eura igraju protiv Španjolske u srijedu, 8. srpnja od 17.30 sati na stadionu Central Park u Denbighu. U drugom polufinalu igrat će Ukrajina i Njemačka, a za peto mjesto borit će se Talijani i Danci.

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