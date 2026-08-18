Evo s kojim sastavom Dinamo večeras kreće po Ligu prvaka: Dva važna aduta su spremna!
Mario Kovačević za dvomeč s Norvežanima nije prijavio Roberta Mudražiju, Kirila Kravcova i Noaha Nsokija, a pravo nastupa u današnjoj utakmici nema niti Ivan Filipović...
Dinamo večeras kreće u lov na Ligu prvaka. Hrvatski prvak uspješno je prošao prve dvije europske stepenice, u dvobojima protiv Thuna i Kauno Žalgirisa pokazao je mnogo kvaliteta, ali i neke slabosti. A počinje borba za Ligu prvaka, pohod na 30-ak milijuna eura. U Maksimir večeras (od 21 sat) stiže norveški Viking, svakako kvalitetan suparnik, ali...