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Foto: Igor Soban/PIXSELL
DINAMO - VIKING (21.00) PLUS+

Evo s kojim sastavom Dinamo večeras kreće po Ligu prvaka: Dva važna aduta su spremna!

Piše Hrvoje Tironi,

Mario Kovačević za dvomeč s Norvežanima nije prijavio Roberta Mudražiju, Kirila Kravcova i Noaha Nsokija, a pravo nastupa u današnjoj utakmici nema niti Ivan Filipović...

Dinamo večeras kreće u lov na Ligu prvaka. Hrvatski prvak uspješno je prošao prve dvije europske stepenice, u dvobojima protiv Thuna i Kauno Žalgirisa pokazao je mnogo kvaliteta, ali i neke slabosti. A počinje borba za Ligu prvaka, pohod na 30-ak milijuna eura. U Maksimir večeras (od 21 sat) stiže norveški Viking, svakako kvalitetan suparnik, ali...

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