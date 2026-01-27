Evo što čeka Hrvatsku za kraj drugog kruga! Pobjeda je ključ

Gotov je ludi dan na Europskom rukometnom prvenstvu, a ovo što se dogodilo u skupini II je blago rečeno... Čudesno. Najvažnije od svega je da je Hrvatska srušila Sloveniju 29-25 i tako sve uzela u svoje ruke! Pobjeda protiv Mađarske u srijedu donosi našim rukometašima polufinale, a Mađarska je Hrvatskoj donijela još dobrih vijesti.

Idemo redom. Švicarska je prvo šokirala Island i izvukla neriješeni rezultat te je tako jako pomogla Hrvatskoj. Island je osvojio samo jedan bod i više ne kontrolira situaciju. Nalazi se na trećem mjestu sa 5 bodova i ovisit će o drugim rezultatima. U drugoj utakmici dana Hrvatska je tukla Sloveniju i skočila na prvo mjesto skupine. Da će prenoćiti na prvom mjestu potvrđeno je nakon što je Mađarska čudesno otkinula bod Šveđanima i dodatno zakomplicirala situaciju u skupini.

Sada je jasno. Hrvatska pobjedom nad Mađarskom u sutrašnjem dvoboju ne samo da ima i polufinale, već će izbjeći Dance u tom polufinalu jer će kao prva proći skupinu. To je najbolji scenarij i to je ono čemu rukometaši trebaju težiti.

Ako Slovenija pobijedi Island u srijedu u 15.30, Hrvatska je sigurno u polufinalu jer će, i ako izgubi od Mađarske, imati isto bodova kao i Slovenija, ali uz bolji međusobni omjer pa je u prednosti i ide dalje. Ako u tom slučaju Šveđani pobjede ili remiziraju sa Švicarskom, a Hrvatska izgubi od Mađarske - Šveđani su prvi, a mi drugi. Ako Šveđani izgube od Švicaraca, mi smo prvi u skupini.

Igra nam i remi. Ako odigramo neriješeno, a Island dobije Sloveniju, izjednačit ćemo se na 7 bodova te u tom slučaju idemo dalje. Ipak i tu ima "caka". Ako se dogodi taj scenarij, a Švedska uz to pobijedi Švicarsku, e onda dalje idu Island i Švedska. To je zato što bi se zatvorio krug od tri reprezentacije sa 7 bodova, a mi imamo najlošiju gol razliku.

Dakle, sve je u našim rukama. Pobjeda nad Mađarima nosi nam polufinale i prvo mjesto u skupini. Ako pak i Slovenija sruši Island, polufinale imamo, ali bi bilo lijepo da pobijedimo Mađarsku i na kraju kao prvi odemo u polufinale.