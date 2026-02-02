Evo što čeka rukometaše: Iduće Svjetsko bit će kao kod kuće

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je dvije medalje na zadnja dva velika natjecanja. Srebro sa Svjetskog prvenstva iz 2025. godine i nedavna brončana medalja znače željno iščekivanje novog natjecanja koje će se održati početkom 2027. godine. Iduće na rasporedu je Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, koja će po šesti puta ugostiti najbolje svjetske reprezentacije.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Iduće godine od 13. do 31. siječnja održat će se Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj. Bit će to trideseto SP u organizaciji Svjetske rukometne federacije (IHF). Njemačka je odabrana za domaćina, a u procesu nadmetanja bili su još Hrvatska, Danska, Norveška i Mađarska.

Odlučio je tako odbor IHF-a na sastanku u Kairu 2020. godine. Utakmice će se igrati u dvoranama u Hannoveru, Magdeburgu, Stuttgartu, Kielu, Kölnu i Münchenu.

Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman | Foto: zeljko Lukunic /PIXSELL

Hrvatska je ulaskom u polufinale Europskog prvenstva osigurala izravan plasman na SP. Velika je ovo stvar za hrvatske ljude u Njemačkoj kojih ima oko 415 tisuća, stoga ne sumnjamo da će dvorane biti prožete hrvatskim obilježjima.

Hrvatska je do sad na Svjetskim prvenstvima osvojila jedno zlato, četiri srebra i broncu. Na prvenstvu će biti 32 ekipe raspoređene u osam skupina. Naši rukometaši će, po svemu sudeći, biti nositelji što znači da će imati nešto lakši put prema eliminacijskoj fazi.