Evo što je Arsenal objavio nakon osvajanja Premiershipa

Arsenal je novi prvak Engleske. Momčad Mikela Artete osvojila je Premier ligu kolo prije kraja prvenstva nakon što je Manchester City u 37. kolu remizirao kod Bournemoutha 1-1 i tako ostao bez šanse za obranu naslova.

Cityju je na južnoj obali trebala pobjeda kako bi ostao u utrci za naslov, ali momčad Pepa Guardiole osvojila je samo bod i uoči posljednjeg kola ostala na 78 bodova, četiri manje od Arsenala. "Topnici" su tako nakon 22 godine čekanja ponovno osvojili naslov prvaka Engleske i vratili trofej Premier lige u sjeverni London.

Arsenal je odmah nakon završetka utakmice na društvenim mrežama objavio slavljeničku grafiku uz poruku: "The Arsenal. Vaši prvaci Premier lige".

U Londonu je tada počelo veliko slavlje navijača, koji su više od dva desetljeća čekali povratak na vrh engleskog nogometa. Utakmica na Vitality stadionu počela je u žestokom ritmu. City je već u petoj minuti zaprijetio preko Jeremyja Dokua, ali njegov udarac s ruba šesnaesterca obranio je Đorđe Petrović. Bournemouth je odgovorio visokim presingom i prijetio iz tranzicije, dok je City očekivano preuzeo posjed lopte.

Domaćin je poveo u 39. minuti. Adrien Truffert probio je lijevu stranu i poslao povratnu loptu prema Eliju Junioru Kroupiju, koji je s ruba kaznenog prostora sjajno pogodio suprotni kut Donnarummina gola za 1-0. Taj je pogodak izazvao erupciju oduševljenja na stadionu, ali i među Arsenalovim navijačima.

City je do kraja utakmice pokušavao doći do preokreta. Bournemouth je u završnici imao i stativu preko Davida Brooksa, a Erling Haaland u petoj minuti sudačke nadoknade zabio je za 1-1. Ipak, gostima je za nastavak borbe za naslov trebala pobjeda, pa je taj pogodak donio samo kratku dramu, ali ne i spas Cityjeve sezone.

Arsenal je tako i matematički potvrdio naslov prvaka Engleske. Mateo Kovačić igrao je za Manchester City do 56. minute, dok je Joško Gvardiol ostao na klupi.