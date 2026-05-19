SJEVERNI LONDON SLAVI

Evo što je Arsenal objavio nakon osvajanja Premiershipa

Piše Domagoj Vugrinović,
"The Arsenal. Vaši prvaci Premier lige", poruka je koju je klub objavio na društvenim mrežama uz grafiku svih igrača u momčadi

Arsenal je novi prvak Engleske. Momčad Mikela Artete osvojila je Premier ligu kolo prije kraja prvenstva nakon što je Manchester City u 37. kolu remizirao kod Bournemoutha 1-1 i tako ostao bez šanse za obranu naslova.

Cityju je na južnoj obali trebala pobjeda kako bi ostao u utrci za naslov, ali momčad Pepa Guardiole osvojila je samo bod i uoči posljednjeg kola ostala na 78 bodova, četiri manje od Arsenala. "Topnici" su tako nakon 22 godine čekanja ponovno osvojili naslov prvaka Engleske i vratili trofej Premier lige u sjeverni London.

Arsenal je odmah nakon završetka utakmice na društvenim mrežama objavio slavljeničku grafiku uz poruku: "The Arsenal. Vaši prvaci Premier lige".

U Londonu je tada počelo veliko slavlje navijača, koji su više od dva desetljeća čekali povratak na vrh engleskog nogometa. Utakmica na Vitality stadionu počela je u žestokom ritmu. City je već u petoj minuti zaprijetio preko Jeremyja Dokua, ali njegov udarac s ruba šesnaesterca obranio je Đorđe Petrović. Bournemouth je odgovorio visokim presingom i prijetio iz tranzicije, dok je City očekivano preuzeo posjed lopte.

Domaćin je poveo u 39. minuti. Adrien Truffert probio je lijevu stranu i poslao povratnu loptu prema Eliju Junioru Kroupiju, koji je s ruba kaznenog prostora sjajno pogodio suprotni kut Donnarummina gola za 1-0. Taj je pogodak izazvao erupciju oduševljenja na stadionu, ali i među Arsenalovim navijačima.

City je do kraja utakmice pokušavao doći do preokreta. Bournemouth je u završnici imao i stativu preko Davida Brooksa, a Erling Haaland u petoj minuti sudačke nadoknade zabio je za 1-1. Ipak, gostima je za nastavak borbe za naslov trebala pobjeda, pa je taj pogodak donio samo kratku dramu, ali ne i spas Cityjeve sezone.

Arsenal je tako i matematički potvrdio naslov prvaka Engleske. Mateo Kovačić igrao je za Manchester City do 56. minute, dok je Joško Gvardiol ostao na klupi.

