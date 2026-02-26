Obavijesti

'MODRE' LOVE ZAOSTATAK

Evo što je Dinamo objavio uoči europskog uzvrata kod Genka

Piše Petar Božičević,
Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Genk je prema Transfermarktu vrijedi 137 milijuna eura i dvostruko je vrjedniji od Dinama (58 milijuna), ali u belgijskom prvenstvu je tek sedmi sa 35 bodova, a u 26 utakmica je doživio već devet poraza

Dinamo gostuje kod Genka (od 21 sat) u uzvratnoj utakmici prve nokaut faze Europske lige i traži prolazak nakon domaćeg 3-1 poraza u prvoj utakmici. Zagrebački klub ne gubi nadu u prolazak, a na društvenim mrežama je najavio utakmicu. 

"Život svoj, ljubav svu, dat ću mu!", napisao je Dinamo na mrežama i priložio emotikon plavog srca. 

Genk je prema Transfermarktu vrijedi 137 milijuna eura i dvostruko je vrjedniji od Dinama (58 milijuna), ali u belgijskom prvenstvu je tek sedmi sa 35 bodova, a u 26 utakmica je doživio već devet poraza. 

NOGOMETAŠ BARCELONE Dani Olmo: U Hrvatskoj mi nije bilo lagano prvih šest mjeseci
Dani Olmo: U Hrvatskoj mi nije bilo lagano prvih šest mjeseci

Nadu u preokret budi i posljednje ligaško kolo u Belgiji u kojem je Genk doma izgubio 3-0 od Standard Liegea. 

