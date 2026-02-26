Genk je prema Transfermarktu vrijedi 137 milijuna eura i dvostruko je vrjedniji od Dinama (58 milijuna), ali u belgijskom prvenstvu je tek sedmi sa 35 bodova, a u 26 utakmica je doživio već devet poraza
'MODRE' LOVE ZAOSTATAK
Evo što je Dinamo objavio uoči europskog uzvrata kod Genka
Dinamo gostuje kod Genka (od 21 sat) u uzvratnoj utakmici prve nokaut faze Europske lige i traži prolazak nakon domaćeg 3-1 poraza u prvoj utakmici. Zagrebački klub ne gubi nadu u prolazak, a na društvenim mrežama je najavio utakmicu.
"Život svoj, ljubav svu, dat ću mu!", napisao je Dinamo na mrežama i priložio emotikon plavog srca.
Genk je prema Transfermarktu vrijedi 137 milijuna eura i dvostruko je vrjedniji od Dinama (58 milijuna), ali u belgijskom prvenstvu je tek sedmi sa 35 bodova, a u 26 utakmica je doživio već devet poraza.
Nadu u preokret budi i posljednje ligaško kolo u Belgiji u kojem je Genk doma izgubio 3-0 od Standard Liegea.
