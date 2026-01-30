Obavijesti

RASPAD U NASTAVKU

Evo što je izbornik Sigurdsson kazao usred crne rupe Hrvatske u polufinalu. Vikao i kapetan

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska u problemima na Euru! Nijemci dominiraju, a naši se muče. Sigurdsson traži rješenje, Martinović motivira. Hoće li preokrenuti situaciju

Admiral

Hrvatska rukometna reprezentacija nije dobro otvorila drugo poluvrijeme polufinala Eura protiv Njemačke u Herningu, serijom 5-0 Nijemci su se odlijepili na velikih 22-16 u 38. minuti i Dagur Sigurdsson morao je zvati time-out kako bi nešto pokušao promijeniti.

- Dečki, smirite se. Vratite krila u igru, potpuno su vani. Budite aktivniji. Smirite se - rekao je hrvatski izbornik na minuti odmora.

Kapetan Ivan Martinović je dodao:

- Glavu gore, gol za gol. Raširi se, imamo još 20 minuta

Diano Ćeško prekinuo je crnu rupu od čak sedam i pol minuta bez gola pogodivši za 22-17. Hrvatska je ubrzo gubila i velikih sedam razlike u 43. minuti (26-19), minutu prije kraja vratila se i na dva gola minusa, ali više od toga nije išlo. Nijemci su slavili 31-28 i prošli u finale, Hrvatska će u borbu za broncu s poraženim iz utakmice Danske i Islanda u 20.30. Ta se utakmica igra u nedjelju od 15.15.
 

OSTALO

