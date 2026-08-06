Vinícius prelomio nakon godinu dana pregovora! Potpisao novi ugovor s Realom do 2032.

Real Madrid riješio je jedno od najvećih pitanja ovoga ljeta. Vinícius Júnior (26) potpisao je novi ugovor sa španjolskim velikanom i ostat će na Santiago Bernabéuu do 30. lipnja 2032. godine. Pregovori su trajali više od godinu dana i u jednom trenutku našli su se u slijepoj ulici. Dosadašnji ugovor Brazilcu je istjecao u lipnju 2027., a posljednjih tjedana ozbiljan interes za njega pokazivao je Arsenal.

Do preokreta je došlo nakon sastanka Viníciusovih predstavnika s čelnicima Reala. Madridski klub ponudio je poboljšane uvjete, nakon čega su dvije strane postigle dogovor o novoj šestogodišnjoj suradnji.

"Real Madrid i Vinícius Jr. postigli su dogovor o produljenju ugovora našeg igrača, koji će ostati vezan uz klub do 30. lipnja 2032. godine", objavio je Real.

Comunicado Oficial: Vini Jr., renovado hasta 2032. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026

Financijski detalji novog ugovora nisu službeno objavljeni. Prema ranijim informacijama, Vinícius je zarađivao oko 17,5 milijuna eura po sezoni, Realova prethodna ponuda iznosila je oko 22 milijuna, dok su Brazilac i njegovi predstavnici navodno tražili paket vrijedan približno 30 milijuna eura godišnje.

Arsenal je pratio situaciju i bio spreman krenuti u veliki posao ako Vinícius odbije novu ponudu Reala. Spominjala se i moguća odšteta od oko 150 milijuna eura, no novi ugovor ugasio je mogućnost njegova odlaska u Premier ligu ovoga ljeta. Vinícius je nakon potpisa kratko reagirao na društvenim mrežama.

"Osam godina na Bernabéuu je premalo... Još šest godina, a onda zauvijek", poručio je Brazilac.

Foto: instagram

U Real je stigao iz Flamenga u srpnju 2018. godine kao 18-godišnjak, a u međuvremenu je postao jedan od ključnih igrača madridske momčadi. Za Real je dosad odigrao 375 utakmica i zabio 128 golova, a osvojio je ukupno 14 trofeja. Među njima su dvije Lige prvaka, tri naslova španjolskog prvaka, jedan Kup kralja, tri španjolska Superkupa, tri Svjetska klupska prvenstva i dva Uefina Superkupa.

Poseban trag ostavio je u Ligi prvaka, u kojoj je zabijao u dva finala. Godine 2024. završio je drugi u izboru za Zlatnu loptu, a iste je godine osvojio Fifinu nagradu The Best za najboljeg nogometaša svijeta.

"Vinícius Jr. postao je jedan od najvažnijih igrača jednog od najuspješnijih razdoblja u našoj povijesti", poručio je Real nakon potpisa.