Bilić: Vučević odlazi, a radimo na problemu Garcije i Livaje

Na izvanrednoj presici Hajduka koja je održana u 17 sati u utorak jedan od novinara u press dvorani upitao je predsjednika Hajduka o gorućem problemu Garcije i Livaje. Otprije se zna da Livaja ove sezone nije u prvom planu Španjolca, a sve je eskaliralo na zadnjoj utakmici Hajduka s Belupom u subotu nakon koje je Livaja vidno iznerviran i ljut nabijalo po klupi.

Direktor Hajduka Bilić potvrdio, Goran Vučević napušta Hajduk | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Novinar je pitao "Zašto niste ranije reagirali i stali kraj napetostima na relacijama Garcia - Livaja?"

Predsjednik Hajduka Bilić odgovorio je da se taj problem rješava.

- Jako kratko, svjesni smo određenih problema i radimo na tome. Voljeli bi da to ostane unutar kluba. Ne mislimo da se išta loše dogodilo u subotu na utakmici, to je nešto što će biti riješeno.