Hajduk je "iz vedra neba" najavio nenadanu press konferenciju s početkom u 17 sati na Poljudu. Novinarima su se obratili predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković te predsjednik Uprave Ivan Bilić
Bilić: Vučević odlazi, a radimo na problemu Garcije i Livaje
Na izvanrednoj presici Hajduka koja je održana u 17 sati u utorak jedan od novinara u press dvorani upitao je predsjednika Hajduka o gorućem problemu Garcije i Livaje. Otprije se zna da Livaja ove sezone nije u prvom planu Španjolca, a sve je eskaliralo na zadnjoj utakmici Hajduka s Belupom u subotu nakon koje je Livaja vidno iznerviran i ljut nabijalo po klupi.
Novinar je pitao "Zašto niste ranije reagirali i stali kraj napetostima na relacijama Garcia - Livaja?"
Predsjednik Hajduka Bilić odgovorio je da se taj problem rješava.
- Jako kratko, svjesni smo određenih problema i radimo na tome. Voljeli bi da to ostane unutar kluba. Ne mislimo da se išta loše dogodilo u subotu na utakmici, to je nešto što će biti riješeno.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+