Evo što je Ronaldo objavio nakon ispadanja Hrvatske

Utakmica Portugal - Hrvatska odigrala se na godišnjicu tragične smrti Dioga Jote. Cristiano Ronaldo je pobjedu protiv vatrenih posvetio bivšem reprezentativnom suigraču koji je skončao u automobilskoj nesreći 3. srpnja 2025.

- Pobijedili smo za nas, za Dioga i za Portugal!!! IDEMO - objavio je Ronaldo na instagramu uz zajedničku fotografiju portugalske selekcije. Jota je poginuo u automobilskoj nesreći sa svojim bratom, što je duboko protreslo Portugal i Liverpool.

Izbornik Roberto Martinez rekao je da Portugal igra za njega. Nakon izbacivanja Hrvatske, čeka ih herkulijanski zadatak protiv jednog od favorita turnira, Španjolske.