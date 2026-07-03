Pobijedili smo za nas, za Dioga i za Portugal!!! IDEMO, objavio je Ronaldo
POBJEDA ZA JOTU
Evo što je Ronaldo objavio nakon ispadanja Hrvatske
Čitanje članka: < 1 min
Utakmica Portugal - Hrvatska odigrala se na godišnjicu tragične smrti Dioga Jote. Cristiano Ronaldo je pobjedu protiv vatrenih posvetio bivšem reprezentativnom suigraču koji je skončao u automobilskoj nesreći 3. srpnja 2025.
- Pobijedili smo za nas, za Dioga i za Portugal!!! IDEMO - objavio je Ronaldo na instagramu uz zajedničku fotografiju portugalske selekcije. Jota je poginuo u automobilskoj nesreći sa svojim bratom, što je duboko protreslo Portugal i Liverpool.
Izbornik Roberto Martinez rekao je da Portugal igra za njega. Nakon izbacivanja Hrvatske, čeka ih herkulijanski zadatak protiv jednog od favorita turnira, Španjolske.
Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku