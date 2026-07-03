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POBJEDA ZA JOTU

Evo što je Ronaldo objavio nakon ispadanja Hrvatske

Piše Filip Sulimanec,
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Evo što je Ronaldo objavio nakon ispadanja Hrvatske
Foto: Instagram
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Pobijedili smo za nas, za Dioga i za Portugal!!! IDEMO, objavio je Ronaldo

Admiral

Utakmica Portugal - Hrvatska odigrala se na godišnjicu tragične smrti Dioga Jote. Cristiano Ronaldo je pobjedu protiv vatrenih posvetio bivšem reprezentativnom suigraču koji je skončao u automobilskoj nesreći 3. srpnja 2025.

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 - Pobijedili smo za nas, za Dioga i za Portugal!!! IDEMO - objavio je Ronaldo na instagramu uz zajedničku fotografiju portugalske selekcije. Jota je poginuo u automobilskoj nesreći sa svojim bratom, što je duboko protreslo Portugal i Liverpool.

Izbornik Roberto Martinez rekao je da Portugal igra za njega. Nakon izbacivanja Hrvatske, čeka ih herkulijanski zadatak protiv jednog od favorita turnira, Španjolske. 

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