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PRIJATELJI I BIVŠI SUIGRAČI

Ronaldo gestom prema Modriću ganuo mnoge. Tješio prijatelja

Piše Filip Sulimanec,
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Ronaldo gestom prema Modriću ganuo mnoge. Tješio prijatelja
Foto: Jeenah Moon
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Luka, čestitam ti. Želim ti sve najbolje u nastavku karijere, rekao je Ronaldo Modriću

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Šokantno je Hrvatska ispala od Portugala, a i prije utakmice se znalo da će upravo tih 90 minuta biti zadnji nastup na Mundijalu za jednog od dva velikana najvažnije sporedne stvari na svijetu, Modrića ili Ronalda.

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Legendarna portugalska sedmica je iz penala u 68. minuti anulirao prednost Hrvatske koju je stvorio Ivan Perišić u 53. minuti. Zanimljivo, to je Ronaldu bio jedini dodir s loptom pred golom.

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Foto: Jeenah Moon

Nakon traumatične završnice, došao je do svog nekadašnjeg suigrača Luke Modrića i grlio ga i tješio. 

 - Luka, čestitam ti. Želim ti sve najbolje u nastavku karijere - otkrio je nakon utakmice Ronaldo riječi ohrabrenja Luki Modriću.

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