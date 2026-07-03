Ronaldo gestom prema Modriću ganuo mnoge. Tješio prijatelja

Šokantno je Hrvatska ispala od Portugala, a i prije utakmice se znalo da će upravo tih 90 minuta biti zadnji nastup na Mundijalu za jednog od dva velikana najvažnije sporedne stvari na svijetu, Modrića ili Ronalda.

Legendarna portugalska sedmica je iz penala u 68. minuti anulirao prednost Hrvatske koju je stvorio Ivan Perišić u 53. minuti. Zanimljivo, to je Ronaldu bio jedini dodir s loptom pred golom.

Foto: Jeenah Moon

Nakon traumatične završnice, došao je do svog nekadašnjeg suigrača Luke Modrića i grlio ga i tješio.

- Luka, čestitam ti. Želim ti sve najbolje u nastavku karijere - otkrio je nakon utakmice Ronaldo riječi ohrabrenja Luki Modriću.