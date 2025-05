Evo što radi Garcija dok se sve više priča o prelasku u Hajduk

I dok se svesrdno raspravlja o dolasku trenera Istre Gonzala Garcije u Hajduk, Urugvajac o tome, čini se, ne mari previše. Naime, trener se i dalje nalazi u Puli, a pojavio se i na finalu Kupa Istre između Uljanika i Jadrana.

Sportski direktor Saša Bjelanović danas je za Glas Istre potvrdio da će Garcia sigurno napustiti Istru ovog ljeta. Istaknuo je kako ih je rastanak nakon samo šest mjeseci pomalo šokirao, ali već traže zamjenu za Garciju.

- Ne možemo se pretvarati da nas nije iznenadila prva objava o Garcijinu odlasku, nakon koje se sve zakotrljalo. Nismo bili spremni na to i ne sramimo se to priznati, jer u razgovorima koje sam svakodnevno vodio, a vlasnici nešto rjeđe, nismo stekli nikakav dojam da bi do toga moglo doći - rekao je i dodao:

- Očekivali smo da će postojati ponude i zanimanje, kao što to biva i za igrače, ali nadali smo se da do toga ipak neće doći, odnosno da će Garcia prepoznati ono što smo mu mi ponudili. Ispalo je drukčije i sada nas čeka proces pronalaženja novog trenera, što često zahtijeva više truda nego dovođenje igrača. No, jedna zdrava sredina, a mi se takvom smatramo, nikad ne bi smjela i neće ovisiti o pojedincu, bez obzira na to tko on bio.

Pula: NK Istra 1961. predstavila novog igrača, islandskog reprezentativca Danijela Dejana Djurica | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Mediji su već objavili informaciju da će Hajduk posredno platiti 450.000 eura za raskid ugovora koji je Garciju vezao za Istru još dvije godine. Osim glavnog trenera, iz Pule će se u Split preseliti još šest članova stožera, a jedini koji će ostati u Istri jest trener vratara.