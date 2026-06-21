Evo tko će BiH suditi najvažniju utakmicu u njihovoj povijesti

Bosna i Hercegovina u srijedu protiv Katra na Lumen Field stadionu u Seattleu igra odlučujuću utakmicu B skupine Svjetskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbareza trenutačno su treći u skupini B s jednim bodom; odigrali su neriješeno s Kanadom (1-1) i izgubili od Švicarske (4-1).

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Pobjedom protiv Katra imaju dobre šanse proći dalje kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa. Glavni sudac na susretu bit će Jesus Valenzuela iz Venezuele. Njegovi pomoćnici na terenu bit će sunarodnjaci Jorge Urrego i Tulio Moreno. Valenzuela je sudio jednu utakmicu na ovom SP-u i to susret na kojem je Australija svladala Tursku rezultatom 2-0.

Foto: Lee Smith

Venezuelanac ima 42 godine i od 2011. se bavi suđenjem. U karijeri je kao glavni sudac donosio pravdu na 386 susreta; najviše ih je sudio u nacionalnom prvenstvu Venezuele, a bio je i glavni sudac na 59 utakmica Cope Libertadores. Osim prethodno spomenutog susreta između Australije i Turske, sudio je utakmice Engleske i SAD-a te Francuske i Poljske na Mundijalu prije četiri godine.