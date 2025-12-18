Obavijesti

Sport

Komentari 2
BEZ KOLARIĆA I ERCEGA

Evo tko će dijeliti pravdu u posljednjem kolu HNL-a u 2025.

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Evo tko će dijeliti pravdu u posljednjem kolu HNL-a u 2025.
3
Varaždin i Osijek sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zanimljivo, u ovom kolu nećemo vidjeti ni Patrika Kolarića ni Matea Ercega. Dinamo je vodeća momčad prvenstva s 35 bodova, dok je Hajduk drugi s bodom manje

Posljednje kolo hrvatskog nogometnog prvenstva odigrat će se od 19. do 21. prosinca, a Sudačka komisija odredila je tko će suditi svih pet utakmica. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! 01:07
Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! | Video: 24sata/pixsell

Kolo će otvoriti Varaždin i Istra 1961 (petak u 16 sati), a tu utakmicu sudit će Igor Pajač. Subotnji program HNL-a otvaraju Osijek i Slaven Belupo (15 sati), a na tom susretu pravdu će dijeliti Duje Strukan. 

Gradski derbi Dinama i Lokomotive (subota, 17.45) sudit će Ante Čulina iz Zagreba, a pomagači će biti Ivan Mihalj i Darko Kolarević. 

Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin
Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U nedjelju u 15 sati igraju Hajduk i Vukovar 1991 i na tom srazu će pravdu dijeliti Zdenko Lovrić. Čast da sudi posljednji ovogodišnji HNL ogled između Rijeke i Gorice (nedjelja, 17.45) dobio je Dario Bel. 

Zanimljivo, u ovom kolu nećemo vidjeti ni Patrika Kolarića ni Matea Ercega. Dinamo je vodeća momčad prvenstva s 35 bodova, dok je Hajduk drugi s bodom manje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
FOTO On danas prijeti Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Rezultati ga šokirali
DRAMA BIVŠEG REALOVCA

FOTO On danas prijeti Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Rezultati ga šokirali

Desni bek Šahtara, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac! Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama
FOTO Ljubavni trokut svjetskog prvaka! Ostavio curu i dobio dijete s njezinom prijateljicom
ONA GA TUŽILA

FOTO Ljubavni trokut svjetskog prvaka! Ostavio curu i dobio dijete s njezinom prijateljicom

Alexis Mac Allister nogometaš je Liverpoola, a 2022. godine je s Argentinom osvojio Svjetsko prvenstvo u Katru. Na terenu je sjajan, a van njega nestašan. Dugogodišnju partnericu varao je s njezinom prijateljicom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025