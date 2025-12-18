Evo tko će dijeliti pravdu u posljednjem kolu HNL-a u 2025.

Posljednje kolo hrvatskog nogometnog prvenstva odigrat će se od 19. do 21. prosinca, a Sudačka komisija odredila je tko će suditi svih pet utakmica.

Kolo će otvoriti Varaždin i Istra 1961 (petak u 16 sati), a tu utakmicu sudit će Igor Pajač. Subotnji program HNL-a otvaraju Osijek i Slaven Belupo (15 sati), a na tom susretu pravdu će dijeliti Duje Strukan.

Gradski derbi Dinama i Lokomotive (subota, 17.45) sudit će Ante Čulina iz Zagreba, a pomagači će biti Ivan Mihalj i Darko Kolarević.

Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U nedjelju u 15 sati igraju Hajduk i Vukovar 1991 i na tom srazu će pravdu dijeliti Zdenko Lovrić. Čast da sudi posljednji ovogodišnji HNL ogled između Rijeke i Gorice (nedjelja, 17.45) dobio je Dario Bel.

Zanimljivo, u ovom kolu nećemo vidjeti ni Patrika Kolarića ni Matea Ercega. Dinamo je vodeća momčad prvenstva s 35 bodova, dok je Hajduk drugi s bodom manje.