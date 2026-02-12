Evo tko će suditi 22. kolo HNL-a

Povjerenik za suđenje u HNL-u Bertrand Layec odredio je suce za 22. kolo hrvatskog prvenstva. Kolo počinje u petak dvobojem između Slaven Belupa i Lokomotive.

Pokretanje videa... 01:57 Rijeka - Dinamo 0-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Taj će dvoboj u Koprivnici suditi Patrik Pavlešić iz Duga Rese. U subotu od 15 sati Dinamo dočekuje Istru 1961, a sudac te utakmice bit će Mateo Erceg iz Pristega.

Lokomotiva i Šibenik sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Istog dana sastaju se Rijeka i Varaždin, a pravdu će dijeliti Duje Strukan. Nedjeljni dvoboj Gorice i Vukovara sudit će Patrik Kolarić, a utakmicu Osijeka i Hajduka Ante Čulina.

Dinamo je vodeća momčad prvenstva s 45 bodova, Hajduk je drugi s pet manje, treći je Varaždin sa 32 boda, slijede Istra (30), Rijeka (29), Slaven Belupo (27), Lokomotiva (26). Osma je Gorica sa 22 boda, deveti Vukovar s 18, a posljednji Osijek ima 17 bodova.