Evo tko će suditi susret između Hrvatske i Španjolske u Splitu

Nogometnu utakmicu Lige nacija Hrvatske i Španjolske u utorak na splitskom Poljudu sudit će 42-godišnji belgijski sudac Erik Lambrechts, a njegovi pomoćnici dolaze također iz Belgije, izvijestila je u nedjelju Uefa. Lambrechts, koji dijeli pravdu u belgijskoj ligi, međunarodni je sudac pod okriljem svjetske federacije Fife od 2014. godine.

Dosad nije sudio seniorskim reprezentacijama Hrvatske i Španjolske. Prije dva mjeseca je na Maksimiru vodio utakmicu između Dinama i Kauno Žalgirisa (5-0) u trećem pretkolu Lige prvaka.

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U Splitu će mu, s početkom u 20.45 sati, pomagati sunarodnjaci Jo de Weirdt i Kevin Monteny, dok je za četvrtog suca određen Nathan Verboomen.

VAR sudac bit će Bram Van Driessche iz Belgije, a njegov pomoćnik u VAR sobi Bert Put.

Španjolska je nakon tri kola Lige nacija vodeća u skupini 3 s devet bodova, slijede Engleska sa šest i Hrvatska s tri, dok je Češka bez bodova.